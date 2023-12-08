İşte Saray'ın MHP'ye 'bıraktığı' şehirler...

AKP BOLU'YU MHP'YE BIRAKIYOR





İYİ PARTİ'NİN MUHALEFETLE İTTİFAKI REDDETMESİ KAZANMA İHTİMALİNİ ARTIRDI





İSİM ANKETLERİ BAŞLIYOR





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki son görüşmede hangi illerde nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunda anlaşma sağlanmıştı. Bu görüşmede, 2019 seçimlerinde ayrı ayrı aday çıkardıkları için muhalefetin kazandığı il belediyelerinde, aynı sonuçla karşı karşıya kalınmaması için, iş birliği yapılması kararlaştırılmıştı. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden sonra iki partinin kurmayları illeri belirleme konusunda çalışmalarına devam ederken bu kapsamda AKP, muhalefetin elindeki Bolu'da seçime girmeyerek MHP'nin adayına destek verecek. Diğer iller için ise görüşmeler sürüyor.Bahçeli açıkladı: 30 büyükşehirde ortak aday göstereceklerBahçeli açıkladı: 30 büyükşehirde ortak aday göstereceklerTürkiye gazetesinin haberine göre; bu kapsamda, iki partinin kurmaylarının yaptığı çalışmalarda, 30 büyükşehir ile ilçelerinde nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca 30 civarında il belediyesinde iş birliği yapılması, 20'den fazla il belediyesi için de AKP ve MHP'nin ayrı aday çıkarması kararlaştırıldı.AKP kurmayları "Bir ilde muhalefetin oy oranı düşükse, bir varlık gösteremiyorlarsa buralarda MHP-AKP ayrı aday çıkaracak, iş birliği yapmaya gerek kalmayacak. 20-25 arası ilde AKP ve MHP olarak yarışacağımız görünüyor" dedi. Ayrıca şu anda CHP'nin elinde olan Bolu'da ise MHP'nin adayı ile seçime girilebileceği değerlendirmesi yapılıyor.AKP kaynakları, İyi Parti'nin CHP ile iş birliğine 'Hayır' kararı alması ve HEDEP'in kendi adayları ile seçime girme eğiliminde olmalarının İstanbul başta olmak üzere CHP'nin yönettiği Antalya, Muğla, Aydın, Adana, Mersin ve Eskişehir gibi büyükşehirlerde Cumhur İttifakı adaylarının kazanma ihtimalini artırdığına dikkat çekiyor. Ancak AKP kaynakları, CHP ve İYİ Parti arasında 'tavanda' bir iş birliği olmasa bile seçmen bazında 'tabanda' bir ittifakın kurulması seçeneğini de göz ardı etmiyor.Öte yandan AKP cephesinde, mevcut belediye başkanları ile yapılan memnuniyet anketleri de tamamlandı. AKP kurmayları 4 anket yaparak vatandaşın mevcut AKP belediye başkanlarından memnun olup olmadıklarına yönelik verileri aldıklarını kaydetti. Şimdi tüm Türkiye'de adaylarla ilgili anketlere başlayacaklarını ifade eden AKP kaynakları, özellikle aday tespit komisyonu çalışmaları sırasında kritik illerdeki adaylar arasında birden fazla anket yapacaklarını, bazen 5-6 ismi, 2'ye düşürerek, nabız tutacaklarını söyledi.