Babacan, Altılı Masa'da o gün yaşananları anlattı: Meral Hanım ayrıldıktan sonra...

"İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI NETLEŞMEDİ"

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylarımız için yoğun çalışma yapıyoruz. Hem partimizin içinden hem de dışındaki isimlerle ilgili değerlendirme yapıyoruz. YSK takvimine göre 20 Şubat'a kadar süre var ama biz o kadar beklemeyi düşünmüyoruz. İsimler üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta 51 adayımızı tanıttık.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eşit Ağırlık Özel programında Erdoğan Aktaş, Gürkan Hacır ve Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkması ile sonuçlanan süreci "Perşembe günkü ilk toplantıda ‘Önceliğimiz adayın bu masadan çıkmasıdır’ dedim. Meral Hanım ayrıldıktan sonra 5 imzalı bir deklarasyon yapılması teklifi geldi ve ben itiraz ettim. Meral Hanım süre istedi, ‘Pazartesi tekrar bir araya geleceğiz’ dedik, Cuma günü Akşener’in masayla ilgili açıklaması oldu. Pazartesi günü oturduğumuzda en son imzayı ben attım, 2 kere toplantıdan ayrıldım." ifadeleriyle aktardı.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarından satır başları:Siyasi partiler arasında mayıs ayından bu yana gelen ittifak yorgunluğu var. Diğer partilerde de iş birliği arayışı az. Mayıs ayında ittifak yaptık, orada doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Bu yerel seçimlere giderken 50+1 zorunluluğu yok. İş birliği ihtiyacı genel seçime göre daha az. 18 komisyon kurduk, 81 ile bölüştürdük. Yoğun bir şekilde çalışma yürütüyoruz.Şu ana kadar herhangi bir partiyle iş birliği ile ilgili bir görüşmemiz olmadı. Açık kapı anlamında değil ama ilçe bazında filan bir yerelden teklif gelirse olabilir. İstisnalar kaideyi bozmaz, bizim kaidemiz 81 ilde seçime gitmek.Biz adaylarımızı çok erken aşamada açıkladık. Adaylarımızın 4 aylık süre içerisinde vatandaşları ikna etmeleri bir süre isteyecek. Mümkün olan en fazla sayıda belediye başkanlığı ve meclis üyeliğini elde edeceğiz.Bizim amacımız her yerde seçimi kazanmak. Kazandığımız ve kazanamadığımız yerler de olacak. Seçimi kazanamadığımız yerlerde bizim oradaki varlığımız orada kime kazandırmış olacak, kime kaybettirmiş olacak? Bu çok ayrı bir hesap.İmamoğlu ve Yavaş, altılı masada beraber çalıştığımız arkadaşlardı. Onların performansı ile ilgili çok detaylı bir şeyler söylemem eski beraber çalışma hukukuna uygun olmaz diye düşünüyorum. Bizim adaylarımız çok daha iyi yönetecek.Altılı masanın mahalleler arasındaki duvarları yıkmak için, çok farklı siyasi görüşteki insanların ülkenin yarınları için buluşabilmesi açısından önemli bir inisiyatif olarak görüyoruz. Tarihin doğru zamanında doğru yerde durduk. Parlamenter sistem hedeflediğimiz için asla pişman değiliz.Altı parti bir arada kavga, gürültüsüz uyum içerisinde bu ülkeyi yönetebilir güvenini seçmenin yüzde 48'ine verebildik. Akşener'in masadan kalkmasında bunda etkisi muhtemelen olmuştur.Perşembe günkü ilk toplantıda Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimizi ifade etmemiştik, ifadem ‘Önceliğimiz adayın bu masadan çıkmasıdır’ dedim. Benim dışımdaki bazı genel başkanlar Kemal Bey ile ilgili olumlu bir yaklaşım ifade etti. Meral Hanım ayrıldıktan sonra 5 imzalı bir deklarasyon yapılması teklifi geldi ve ben itiraz ettim. Bu masadan her şey 6 imzalı çıktı, 5 imzalı olmaz dedim. Meral Hanım süre istedi, ‘Pazartesi tekrar bir araya geleceğiz’ dedik, Cuma günü Akşener’in masayla ilgili açıklaması oldu. Cumartesi pazar konular evrildi. Pazartesi günü oturduğumuzda en son imzayı ben attım, 2 kere toplantıdan ayrıldım. Bunların hepsi geride kaldı. Yeni şeyler söylemek lazım.Yüzde 48-52 çok yakın oran. Son haftalara kadar bıçak sırtı görüyorduk. Son birkaç haftada Erdoğan lehine sonuç değişti.2 protokol vardı, ilk protokolden haberimiz vardı ve bizi bilgilendirdi. İkinci ve gizli protokolden haberimiz yoktu, öğrenince üzüldüm. Günü geldiğinde o uygulanır mıydı emin değilim çünkü bir tarafta açık bir protokol var ‘Kararlar 6 kişinin kararıyla alınır’ diyor. Seçimi kazansaydık Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olmasını masaya getirir konuşurduk. Kılıçdaroğlu, Özdağ ile görüşmeden bizden olur aldı, biz de olur dedik. Görüşmelerin bir kısmından haberimiz yoktu.Bakan sayıları milletvekili sayısı ile orantılı verilecekti. Bunu şeffaf olarak ilan ettik. Bakanlıkların ismini konuşmamıştık.Ortak listeden seçime girme teklifini ısrarla bize CHP getirdi. Pazar akşamı listeyi teslim edecektik, ondan önceki hafta bize teklif geldi. "Mecliste çoğunluğu kaybedeceğiz" dediler. Bize hesap kitap gösterdiler. Seçime ortak girildiğinde +18 milletvekili çıkıyordu. DEVA, Gelecek, Saadet ortak seçime girildiğinde +32 milletvekili çıkıyordu. Onların ısrarı ile biz bunu yaptık. Biz 20 aday üzerinde anlaşmışken, CHP'den gelen teklifle Siirt ve Iğdır İl Başkanlarımızı liste başı yapmak istediler. Tamam dedik, kabul ettik. Bazı illerde üstteki CHP’li seçilsin diye partililerimizi aday yaptık. Bu iller Elazığ, Erzurum ve Yozgat. Kilis'teki CHP adayı istifa edince Kilis İl Başkanımız listeye yazıldı.DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisi olmasaydı, CHP daha düşük olacaktı. 14 Mayıs anında CHP’nin oyunun kaç olduğunu bilemeyiz o yüzden ne desek boş ama bizim adaylarımızın olduğu her yerde CHP’nin oy artışı var.Adaylarımızın olduğu her yerde CHP'nin oyunda artış var. Sadullah Ergin çok tartışıldı. CHP'nin Çankaya'da oy oranında artışı yüzde 7. Birinci bölgede oy artışı yüzde 5,5. İddia oy kaybettirecekti, düşmemiş artmış.Bu grubu Saadet Partisi’nin çatısı altında kurdular. Biz uygun görmedik, hele hele 6’lı masadan sonra olan ittifak yorgunluğundan dolayı kendi duruşumuzu ortaya koyalım dedik ve orada yer almadık.