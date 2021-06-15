Samanyolu Haber /Gündem / Saray'ın ünlü bürokratı da Paramount Otelde kalmış, para ödememiş /15 Haziran 2021 14:09

Saray'ın ünlü bürokratı da Paramount Otelde kalmış, para ödememiş

Sedat Peker geceliği 105 bin TL'yi bulan Paramount Otel'de kalan siyasetçi, bürokrat ve gazetecileri birer birer ifşa ediyor. O isimlerden biri olan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir kendisini şöyle savundu: "Parayı aile dostum Ali Tunga ödedi. Zaten sürekli kalmadım."

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Sedat Peker’in ifşaatında ismi geçen Bodrum’daki firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount Oteli’nde (Royal Palace) kalanlardan birinin de Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu otele kendilerini Ali Tunga isminde bir aile dostlarının davet ettiğini söyleyen Demir, masrafları da bu aile dostu tarafından ödendiğini anlattı. Demir, Ekşioğlu ile tatilde tanıştığını, ancak bu kişi ile kurum arasında ticari ilişki bulunmadığını iddia etti.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in ailesiyle birlikte konakladığı Temmuz 2020’de, Paramount Oteli’ni savunma sanayii alanında yatırımları bulunan EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu’nun işlettiği anlaşıldı.

SEDAT PEKER KİRLİ İLİŞKİLERİ İFŞA ETMİŞTİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kendisine ait YouTube kanalında firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait olan Paramount Oteli’nde Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, gazeteci Veyis Ateş ve Rasim Ozan Kütahyalı ve o dönemin Muğla Emniyet Müdürü’nün bedava tatil yaptıklarını iddia etmişti.

Peker’in açıklamalarından sonra otelin kurucusu olan Atilla Uras’ın kızı Yasemin Uras, “Babamın vefat ettiği gün Cihan Ekşioğlu, otelimize devletin tankıyla girdi.” demişti.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın sorularını cevaplandıran İsmail Demir’in açıklamaları şöyle:

Paramount Otel’de kaldığınız doğru mu?

Beni bir aile dostumuz davet etti. Gidene kadar neresi olduğunu dahi bilmiyordum. 10 küsur yıldır tanıdığım bir aile dostum, “Abi gel, pandemi ortamında emniyetli yerde tatil yapalım.” dedi. Sahibi bir gün geldi, göründü orada.

Cihan Ekşioğlu değil mi?

Şimdi siz söyleyince bakıyorum. Ekşioğlu olması lazım, öyle görünüyor. Ekşioğlu’nun savunma işi yaptığıyla ilgili arkadaşlar (şimdi) bilgi verdiler. Bu arkadaşla ne ilgimiz olmuş… “Savunma işi yapan birisi var, sizi çağırıyor” deseler, zaten sıcak bakmayız. Benim durumum net olarak bu.
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