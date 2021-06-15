NATO'dan önce NATO'dan sonra! İki farklı Erdoğan

20 Ocak'ta göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk görüşmesinin ardından 24 Nisan 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmişti. Telefonla gerçekleşen görüşmeden sonra dün NATO Liderler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı ile ilk kez yüz yüze geldi.





ZİRVEDEN ÖNCE ZİRVEDEN SONRA

Zirveden önce 1915 olaylarını 'soykırım' nitelendirmesini Biden ile görüşmesinde mutlaka gündeme getireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve sonunda ' Hamdolsun hiç gündeme gelmedi' sözleri tepkileri beraberinde getirdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da zirveden önce Atatürk Havalimanında gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "24 Nisan maalesef bizler için çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabiki beklemezdik. Bizi ciddi manada üzdü. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değil. mutlaka gündeme getireceğiz" demişti.





İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşete taşımış, "Biden'a 24 Nisan'ı ve F-35'i soracağım" başlığını kullanmıştı.









14 Nisan'da NATO zirvesinin ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basın mensuplarının "24 Nisan'ı unutturacak bir görüşme olacak demiştiniz. ABD'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması konusu gündeme geldi mi?" sorusuna Erdoğan, 'Hamdolsun hiç gündeme gelmedi' şeklinde cevap verdi.





MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hamdolsun" yanıtına siyasetçilerden peş peşe tepki geldi.





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Trump'ın mektubunu hatırlatarak, "Trump’ın “Aptal olma” mektubunun ardından bir kez daha hayal kırıklığı yaşadık. 1915 olaylarıyla ilgili “hamdolsun bu konu gündeme gelmedi” demek, acziyettir; hamasetin örtemediği edilgen bilinçaltını yansıtmaktadır." dedi.





Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hamdolsun' açıklamasının ardından sevinmesine tepki gösterdi. İnce, "Üzüldüğün, hatırlatmadan geçemem dediğin konuyu “hamdolsun gündeme gelmedi” diye sevinmek yerine Türkiye'nin haklı olduğu dış politika tezlerini, tarihini savunmanız, gündeme getirmeniz gerekirdi. Devlet böyle yönetilmez, böyle temsil edilmez!" ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Ermeni soykırımı iddiası Türk milletine yapılmış ağır bir iftiradır. Buna itiraz etmemek, “Hamdolsun gündeme gelmedi” demek görevin gerektirdiği niteliklere sahip olmamaktır. Aziz milletimizin tarihine ihanettir." dedi.