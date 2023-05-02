Samanyolu Haber /Gündem / Sarıgül'den dikkat çeken çıkış: İlk vereceğim kanun teklifi 'af' /02 Mayıs 2023 13:51

Sarıgül'den dikkat çeken çıkış: İlk vereceğim kanun teklifi 'af'

Radyo Sputnik’te yayımlanan Elif Sudagezer Tüzüner ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programına konuk olan ve CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Meclis'e girmesi halinde ilk vereceği kanun teklifinin af konusunda olacağını belirtti.

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14 Mayıs’ta sandığa gitmeye hazırlanan Türkiye’de gündemi, siyasi partilerin seçim programları ve yapılan açıklamalar belirliyor. Bir yandan liderlerin mitingler düzenleyerek seçimlere hazırlandığı görülürken, diğer yandan ise ittifakların aday gösterdiği milletvekilleri de kendi seçim bölgelerinde faaliyetler yürütüyor. Bunlardan biri de CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül.

CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son halini verdiği milletvekili aday listesinde en dikkat çeken isimlerden biri de Sarıgül olmuştu. 2005'te CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ‘Kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği’ gerekçesiyle CHP'den ihraç edilen Sarıgül’ün, son verilere göre, ALF Araştırma’nın 14-17 Nisan tarihleri arasında yaptığı ankette aday gösterildiği Erzincan'da CHP'nin büyük sıçrama yaptığı da kayıtlara geçti. Ankete göre, 2018 seçimlerinde yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan AK Parti 5 puan kaybederken; yüzde 25.5'lik kesimden oy alan alan CHP'nin ise oy oranını yüzde 36.4'e yükselttiği görüldü.

"İLK VERECEĞİM KANUN TEKLİFİ AFTIR"
Radyo Sputnik’te sorulara cevap veren Sarıgül 'af' açıklaması ile dikkatleri çekti. Sarıgül "İlk vereceğim kanun teklifi aftır. Pandemi sebebiyle hızlı yargılamalar oldu, gözden kaçan konular oldu. Kardeşler için, anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiye’m kampanyamız siyasi bir kampanya değil, tamamen vicdani bir kampanyadır. Özellikle binlerce gençlerimiz uyuşturucu tuzağına düşürüldüler ve bu gençleri tekrar yaşama kavuşturmamız lazım. Her konuda af olmaz ama af olması gereken konular var. Esnaflarımız Pandemi koşulları sebebiyle çeklerini ve senetlerini ödeyemediler. Binlerce mağdur esnafımız var, mutlaka bunların affedilmesi lazım. Parlamentoda da bu konuda toplumsal uzlaşmayı sağlayacağım” dedi. 

Affın dışında kalacak olan suçlara dair de konuşan Sarıgül, “Uyuşturucu satanlar, kadın cinayetler, çocuk tacizleri gibi ama parlamentoda detaylı bakacağız, ezbere konuşmak doğru olmaz” ifadelerini kullandı. 
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