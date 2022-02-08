Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında 'Tosuncuk' suçlaması

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi. İhbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran 'Tosuncuk' kalaplı Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.



Sabah'ın haberine göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu.



Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.



ÇİFTLİK BANK HAKKINDA



Ponzi oyunu üzerine kurulu olan Çiftlik Bank, sisteme sonradan katılanın parasının daha önce katılana aktarıldığı bir dolandırıcılık oluşumuydu.



O dönem 25 yaşında olan Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da kurulan organizasyonun merkezi Kuzey Kıbrıs'taydı.



İnternet üzerinden oynanan bir çiftlik oyununda, satın alınan ve beslenen hayvanların Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağı iddia edilmişti.



Mart 2018'de şirketin ‘saadet zinciri’ prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, şirketin malvarlığına el kondu ve yetkilileri tutuklandı.



Şirketin kurucusu Mehmet Aydın, topladığı yaklaşık 511 milyon liralık parayla yurt dışına kaçtı.



Aydın, 1 Temmuz 2021 tarihinde Sao Paulo’da Türkiye Büyükelçiliği’ne teslim oldu ve daha sonra kendi talebi üzerine Türkiye’ye getirildi.



