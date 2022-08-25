Şaşkın hırsızlar, çaldıkları kasayı yola düşürdü!

Yunanistan'ın Selanik kentinde meydana gelen olayda bir işyerine buzdolabı tamircisi olarak giren ve çalışanları bir odaya kilitledikten sonra kasayı çalan iki soyguncu kasayı otomobile yükleyip kaçmaya çalıştı.







100 metre gittikten sonra kasayı bagajdan düşüren iki soyguncu onlarca kişinin önünde düşen kasayı yeniden kaldırıp otomobile koyarken soyguncuların şaşkın anlarını vatandaşlar kaydetti.

Haberi okuyucularına www.iefimerida.gr haber sitesi duyurdu. Polis kasa ile ortadan kaybolan soyguncuların bulunması için soruşturma başlattı.