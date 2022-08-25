Samanyolu Haber /Dünya / Şaşkın hırsızlar, çaldıkları kasayı yola düşürdü! /25 Ağustos 2022 17:42

Şaşkın hırsızlar, çaldıkları kasayı yola düşürdü!

Yunanistan’ın en biyik ikinci kenti Selanik’te bir işyerindeki para kasasını çalan hırsızlar kaçarken otomobilin bagajından kasayı yola düşürdüler. Güpegündüz soygun yapan şaşkın soyguncular onlarca kişinin önünde kasayı tekrara otomobile yükleyip ortadan kayboldu.

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Yunanistan'ın Selanik kentinde meydana gelen olayda bir işyerine buzdolabı tamircisi olarak giren ve çalışanları bir odaya kilitledikten sonra kasayı çalan iki soyguncu kasayı otomobile yükleyip kaçmaya çalıştı.

100 metre gittikten sonra kasayı bagajdan düşüren iki soyguncu onlarca kişinin önünde düşen kasayı yeniden kaldırıp otomobile koyarken soyguncuların şaşkın anlarını vatandaşlar kaydetti.

Haberi okuyucularına www.iefimerida.gr haber sitesi duyurdu. Polis kasa ile ortadan kaybolan soyguncuların bulunması için soruşturma başlattı.
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