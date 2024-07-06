'Şatafat' tartışmasına konu olmuştu... CHP'li Yeğin: Hesaplaşacağız

31 Mart'ta AKP'den CHP'ye geçen, AKP öneminde yapılmış şatafatlı makam katı tartışması ve 2 milyar liralık borçla gündem olan Sancaktepe'de'den dikkati çeken bir açıklama daha geldi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AKP dönemine ilişkin bilgiler paylaştı.



Daha önce AKP döneminde yapılmış şatafatlı makam katı ve 2 milyarlık borcuyla tartışmalara konu olan Sancektepe'nin borçları Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında toplanan belediye meclisinde bir kez daha gündeme geldi. Belediyenin borçlandırılmasıyla ilgili bilgi veren Yeğin, şunları söyledi:



"HEPSİNİN HESABINI SORACAĞIZ"



- Geçmiş yöneticilerle hiç uğraşmadık uğraşmayacağız anlamına gelmiyor. Bu ihaleleri verenler bu usulsüz ödemeleri yapanlar seçime 3 gün kala bu belediyeyi 300, 400 milyon borçlandıranlar. Belediyenin neredeyse yedi, sekiz aylık bütçesini iki ayda hiç edenler hepsi ile ilgili hesaplaşacağız arkadaşlar. 45 milyon lira Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim yardımı gelmiş. O seçim yardımını bunu seçim için kullanın, seçimi kazanın diye gönderen Cumhurbaşkanlığının parasını hangi firmalara aktarmışlar.



- Hangi firmalardan nerelere aktarmışlar bunların hepsinin hesabını soracağız. Biz bunların hepsinin tespitini yapıyoruz, yapacağız bu yoğunluktan uğraşmıyoruz, ilgilenmiyoruz düşüncesiyle algı da oluşmasın. Hepsi ile birebir, geçmişi 2010, 2009 kadar bu belediyenin yaptığını herkese, topluma anlatacağız'.



BORÇ İKİ MİLYAR TL



Sancaktepe Belediyesi'nin borç tablosu belediye binasına, seçimlerin ardından 16 Nisan'da asılmıştı.



AKP'nin 15 yıl yönettiği belediyenin yaklaşık 2 milyar TL borçla devredildiği ortaya çıkmış, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz borç tablosunu ''Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu'' sözleriyle paylaşmıştı.