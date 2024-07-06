İngiltere'nin yeni Başbakanı, Ruanda planından vazgeçti

İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer, seçimle sona eren Muhafazakar hükümetin ısrarcı olduğu tartışmalı göçmen planının uygulanmayacağını açıkladı.



İşçi Partisi'nin tarihi zaferiyle dün ülkenin yeni Başbakanı olan Starmer, "Ruanda planı ölüydü, başlamadan toprağa gömüldü" dedi. Starmer, bu planın İngiltere'ye kaçak göçü önlemede asla başarılı olamadığını söyledi.



Eski Başbakan Rishi Sunak, tepkilere rağmen düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesinde ısrar ediyordu. İnsan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş plana şiddetle karşı çıkıyordu.

