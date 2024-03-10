Samanyolu Haber /Gündem / Şatafatlı düğün istifa getirdi /10 Mart 2024 20:11

Şatafatlı düğün istifa getirdi

Geçtiğimiz hafta kendinden 20 yaş küçük avukat Naz Akdoğan'la şatafatlı bir düğünle dünya evine giren AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden "affını" istedi.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'taki K.Maraş depremlerinde eşi ve oğlunu kaybeden AKP'li Murat Çetin (52), kendinden 20 yaş küçük avukat Naz Akdoğan'la (32) evlendi.

Geçen hafta 5 yıldızlı otelde yapılan şatafatlı düğüne valiler, milletvekilleri, bürokratlar ve AKP'nin ileri gelenleri katıldı.

MASRAFTAN KAÇMADI

Zeytinyağ fabrikası sahibi olan Murat Çetin, düğün için hiçbir masraftan kaçınmadı. Çift, gecenin ilk dansını da davetlilerin önünde yaptı.

Başkanın, ailesini kaybetmesinden 1 yıl sonra evlenmesi ve yatak odası dahil şatafatlı düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması tepki çekti. 

"AFFINI" İSTEDİ

Çetin bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazianetep İl Başkanlığı görevinden istifa etti. 

Açıklamasında "Genel Merkezimizden affımı istedim" diyen Çetin şunları kaydetti: 

“Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir’e ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.

Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza, destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim.
Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailem ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim.”

Play Video
AKP’li başkan 10 Mart yerine 10 Nisan tarihi atarak istifa dilekçesinde yanlış tarihi imzaladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şatafatlı düğün istifa getirdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:19:38