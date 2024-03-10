Şatafatlı düğün istifa getirdi

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'taki K.Maraş depremlerinde eşi ve oğlunu kaybeden AKP'li Murat Çetin (52), kendinden 20 yaş küçük avukat Naz Akdoğan'la (32) evlendi.





Geçen hafta 5 yıldızlı otelde yapılan şatafatlı düğüne valiler, milletvekilleri, bürokratlar ve AKP'nin ileri gelenleri katıldı.





MASRAFTAN KAÇMADI





Zeytinyağ fabrikası sahibi olan Murat Çetin, düğün için hiçbir masraftan kaçınmadı. Çift, gecenin ilk dansını da davetlilerin önünde yaptı.





Başkanın, ailesini kaybetmesinden 1 yıl sonra evlenmesi ve yatak odası dahil şatafatlı düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması tepki çekti.





"AFFINI" İSTEDİ





Çetin bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazianetep İl Başkanlığı görevinden istifa etti.





Açıklamasında "Genel Merkezimizden affımı istedim" diyen Çetin şunları kaydetti:





“Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir’e ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.





Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza, destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim.

Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailem ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim.”





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