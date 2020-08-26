Savaş tankları tarihe mi karışıyor?

Geçen yıl eski olduğuna karar verilen Challenger 2 tankı ve Warrior piyade savaş aracının modernizasyon maliyetinin yüksek olması sebebiyle İngiltere hükûmeti tüm tankları hurdaya çıkarmaya hazırlanıyor.







İngiltere Savunma Bakanlığı’nın görüşüne göre, savaşın değişen şartları büyük yatırımları siber silahlara, uzaya ve diğer ileri teknolojilere yönlendirmeyi gerektiriyor.





KASIM AYINA KADAR RAPOR HAZIRLANACAK





Tanklardan vazgeçme ihtimalinin hükûmetin kasım ayına kadar tamamlaması gerektiği dış politika, savunma ve güvenlik konularıyla ilgili raporun bir parçası olduğu kaydedildi.





Times gazetesinin haberine göre, Challenger 2 tankını modernize etme veya Almanya’dan Leopard 2 satın alma ihtimalinin devam etmesine rağmen İngiltere’nin, ağır zırhlı araçlardan vazgeçme teklifiyle ilgili NATO partnerlerinin görüşünü almaya çalıştığını yazdı.





İngiltere'nin ayrıca NATO’ya askeri katkısını da gözden geçirme niyetinde olduğu ifade edildi.





Yeni teklife göre, İngiltere savaş uçakları alanında liderlik üzerinde yoğunlaşacak ve müttefiklerine 50 adet Apache helikopterinin yanı sıra, ağır yakıt ikmal helikopterler ile keşif helikopterlerini teklif edecek.





İlk defa 1'inci Dünya Savaşı'nda (1914-1918) kullanılan tanklar, 2'nci Dünya Savaşı'nın (1939-1945) seyrini değiştirmişti.