Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine Yunanistan'ı hedef aldı.





"Bilindiği gibi Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmed Han ile Osmanlı'ya geçmiştir." diyen Erdoğan, "Bugün de buna layık olamayanların haksızlık, hukuksuzluk peşinde koşanların bunlardan ibret alamadıklarının resmidir. Şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir." dedi.







ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A: YAPARIZ DİYORSAK YAPARIZ





Erdoğan, isim vermeden Yunanistan'ı tehdit etti: "Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Karadeniz'de, Ege'de ve Akdeniz'de hakkını alacaktır. Muhataplarını kendilerine çeki düzen vermeye davet ediyoruz. Türkiye'nin sabrı sınanacak bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz."





"Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Yoksa çekilsinler önümüzden. Biz bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahibiyiz. Bu toprakların altında da üstünde de biz varız." şeklinde konuştu.