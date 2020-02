O savcı tutuklandı

Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Cumhuriyet Savcısı Tamer C., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.





Hakkında soruşturma başlatılan Tamer C. görevinden istifa ederek ortadan kaybolmuştu. Tamer C. dün akşam İstanbul Beyoğlu'nda bir apart otelde yakalandı.





"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" SUÇLAMASI İLE TUTUKLANDI





Eski savcı Tamer C., Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının akabinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.





Şüpheli Tamer C., savcılık sorgusunun ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.





Tamer C. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





MESLEKTAŞLARINDAN VE SANIK YAKINLARINDAN 12 MİLYON LİRA TOPLADI





Ucuza araba ve arsa vaadinda bulunan Tamer C.'nin kimi iddialara göre 6 milyon TL, kimi iddialara göre ise 12 milyon TL'ye yakın para topladığı belirtiliyor.





Savcının parayı nasıl topladığı tam olarak öğrenilmezken bir savcıdan 500 bin TL, iki zabıt kâtibinden 250 bin TL, adliye dışındaki iki kişiden 100 bin euro ve 540 binTL para aldığı ortaya çıkmıştı.