Savcılar Trump’ın davasıyla ilgili açıklamalarına kısıtlama getirmek istiyor

Trump, sahibi olduğu Truth Social’da yayınladığı bir mesajda “Peşimden gelirseniz ben de sizin peşinizden gelirim” şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.







Tehdit olarak değerlendirilen bu mesaj sonrası savcılar harekete geçti.





Savcılar Trump’ın gizli kalması gereken kanıtları açıklayabileceğini kaydediyor.





Özel Savcı Jack Smith mesajın Trump’ın dava çerçevesinde savcılardan elde ettiği büyük jüri belgeleri de dahil gizli belgeleri ifşa edebileceği endişelerini artırdığını kaydetti.





Trump’ın geçmişte hakimler, savcılar ve kendisine karşı görgü tanıklarına saldırdığını hatırlatan Smith’in ekibi Donald Trump’ın bu davranışının görgü tanıkları üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini kaydetti.





Savcılar ayrıca Trump’ın bu davranışının davada adil yargılamayı da olumsuz etkileyebileceğini belirtti.





Savcılar başvurularında hakimden koruma kararı almasını talep ederken bunun aşırı kısıtlayıcı olmamasını da talep etti.





Trump ise sosyal medyadaki mesajının ardından Alabama’da destekçilerine yönelik yaptığı konuşmada Özel Savcı Smith’i “dengesiz, kötü biri” olarak niteledi.





Trump’ın ekibi ise söz konusu sosyal medya mesajının siyasi rakiplere yönelik olduğunu kaydediyor.





Davaya bakan Hakim Tanya Chutkan Trump’ın hukuk ekibinden Pazartesi 17:00’ye kadar başvuruya yanıt vermelerini istedi. Trump’ın avukatları üç gün daha süre talep etti ama Chutkan bunu reddetti.





Güney Carolina’da da bir seçim etkinliğinde konuşan Trump kendisine yönelik suçlamaları "şeref madalyası" olarak gördüğünü belirtti.





Trump, “hepimizden korktukları için suçlanıyorum” dedi ve kendisiyle destekçilerinin susturulmaya çalışıldığını kaydetti.





28 Ağustos’da davayla ilgili duruşma tarihi belirlenecek.





Trump'a 2020 seçim sonuçlarına müdahale soruşturması çerçevesinde dört suçlama yöneltilmişti.





2020 seçim sonuçlarına müdahale çabasıyla ilgili suçlamalar Trump’a yönelik üçüncü suçlama.





Trump’a daha önce 2016 seçimi öncesinde ödediği "sus payını" şirket masrafı olarak göstermekle suçlanmıştı.





Trump’a yine Jack Smith’in soruşturduğu gizli belgeleri yasa dışı şekilde alıkoymakla ilgili soruşturma çerçevesinde suçlamalar yöneltilmişti.





Georgia eyaletinde yürütülen 2020 seçim sonuçlarını değiştirme çabalarını soruşturma çerçevesinde de Trump’a suçlamalar yöneltilmesi bekleniyor.