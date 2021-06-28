Samanyolu Haber /Dünya / Savcılardan Trump'a 24 saat süre /28 Haziran 2021 11:57

Savcılardan Trump'a 24 saat süre

New York'ta savcılarının eski ABD Başkanı Donald Trump'a, aile şirketine neden soruşturma açılmaması gerektiğine dair argümanlarını sunması için pazartesi günü boyunca 24 saat süre verildiği belirtildi.

SHABER3.COM

The Washington Post'a konuşan kaynaklara göre Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ve New York Başsavcısı tarafından bir son tarih belirlenmesi, Trump şirketlerine direkt bir "antite" olarak suçlama yöneltilebileceğine dair güçlü bir işaret.

Cuma günü ABD basınında yer alan haberlerde Vance'in 7 gün içerisinde Trump Organizasyonu ve CFO'su Allen Wisselberg'e yönelik suçlamalarını açıklayabileceğini belirtilmişti. 

Öngörülerin gerçekleşmesi durumunda Vance, yürüttüğü soruşturma boyunca ilk kez Trump ve ticari işlemlerine suçlama yöneltmiş olacak.

Uzmanlar, Trump Organizasyonu'na karşı hazırlanacak bir iddianamenin banka ve diğer iş partnerleriyle ilişkilerini baltalayarak şirketin iflas etmesine sebep olabileceğini belirtti.

Vance, Trump şirketlerini olası vergi ve sigorta hileciliği, iş belgelerinde sahte beyanlar gibi suçlamalar için inceliyordu.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Savcılardan Trump'a 24 saat süre Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:09:55