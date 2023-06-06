Samanyolu Haber /Gündem / Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün atandı /06 Haziran 2023 01:05

Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün’ü atadı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün akşam saatlerinde bir dizi atama gerçekleştirdi.

Erdoğan, MİT Müsteşarı olarak eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı atamasının ardından yeni bir atama kararına daha imza attı.

Cumhurbaşkanı, Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün’ü atadı.

HALUK GÖRGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Haluk Görgün, 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde, doktora eğitimini ise New York ABD’de Rensselaer Polytechnic Institute’da 2003 yılında tamamladı. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut’ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulundu. 2005-2008 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği kurucu bölüm başkanı olan Prof. Dr. Haluk Görgün, 2009-2013 yılları arasında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini sürdürdü. Bölüm Başkanlığı süresince birçok lisansüstü programının kuruculuğunu yaptı.

Prof. Dr. Haluk Görgün, 2007-2010 yılları arasında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği görevinde bulunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Haluk Görgün, 2010-2013 yılları arasında YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevini yürüttü. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
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