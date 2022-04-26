Sayıştay’da ön sansür dönemi

Kamunun hesaplarını TBMM adına denetleyen ve tüm kısıtlamalara karşın birçok usulsüzlük ve yolsuzluğu ortaya çıkartan Sayıştay’da çok tartışılacak bir uygulamaya imza atıldığı öğrenildi. Denetçilerin ortaya koyduğu raporları Rapor Denetleme Kurulu aracılığıyla makaslayan idarenin, “Bulguların basına sızmasını engellemek” amacıyla olağan dışı bir talimatı denetçilere ilettiği iddia edildi.





BirGün'ün ulaştığı bilgilere göre, Sayıştay Başkanlığı'na Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'in atanmasından sonra başlayan tartışmalı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Denetçilerin, denetimleri sonucunda elde ettikleri ancak sansürlenerek raporlara yazılması engelleyen bulguların “Basına sızması” artınca idare yeni bir önlem aldı. Rapor yazım sürecinde olan ve bulgularını SayCap sistemine girmeye hazırlanan denetçilere, “Bulgularınızı Grup Başkanınıza mail yoluyla iletin” talimatı verildi. Henüz denetim çalışmalarına devam eden ve bulguları tamamlamayan denetçiler, talimata itiraz etti. Bazı denetçilerin, “Kimseye mail ile bulgu vermem” diyerek bulgularını SayCap’e yüklediği ifade edildi.





BASKI İSTİFA GETİRDİ





Sayıştay’da yaşananlar bunlarla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndaki denetim sonucu elde edilen bulguların görüşüldüğü toplantıda, Grup Başkanı’ndan bazı bulguları rapordan çıkartması talep edildi. Grup Başkanı itiraz ederek talebi geri çevirdi. Konuyla ilgili ikinci bir toplantı düzenlenmek istense de Grup Başkanı bu teklifi de geri çevirerek istifasını verdi.





Metin Yener'in ismi Sayıştay Başkanlığı'na seçilmeden çift maaşlı bürokratlar arasında geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Yener, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yaparken Türk Telekom’a bağlı TTNET’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanlığı görevlerini sürdürüyordu. Yener, devlet kurumlarındaki yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin kamuoyuna yansımasını engellemek istese de, son raporlarda iktidara yakın birçok kurumda milyarlarca liralık vurgun ortaya çıkmıştı.