Samanyolu Haber /Gündem / Lavrov: Dünya Savaşı tehlikesi ciddi ve gerçek /26 Nisan 2022 11:58

Lavrov: Dünya Savaşı tehlikesi ciddi ve gerçek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Üçüncü Dünya Savaşı ihtimaline dair "Tehlike ciddi, gerçek ve hafife alınmamalı" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'daki savaşın bir dünya savaşına dönüşmesinin mümkün olduğunu söyledi. Rus Interfax haber ajansında yer alan açıklamasında Lavrov "Tehlike ciddi, gerçek ve hafife alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna delegasyonu ile müzakerelere devam edeceğini belirten Lavrov "İyi niyetin de sınırları vardır" diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzakereye açık görüntüsü çizerek aldatıcı davrandığını ileri süren Lavrov "karşılıklılık" olmadığı takdirde müzakere sürecinin sonuç getirmeyeceğini belirtti. Lavrov Ukrayna'da anlaşma ihtimaline dair de bu anlaşmanın çerçevesinin, o sıradaki "çatışmaların durumuna" bağlı olduğunu söyledi.

Austin'den müttefik ülkelere konferans çağrısı
ABD hükümeti ise yaklaşık iki aydır süren savaştan Ukrayna'nın zaferle ayrılmasını mümkün görüyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev ziyaretisonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Doğru (askeri) teçhizat ve doğru desteğe sahip olursanız kazanabilirsiniz" demişti.

Austin, bugün 40 müttefik ülkenin savunma bakanları ve genel kurmay başkanlarına ABD'nin Almanya'nın Ramstein kentindeki askeri üssünde toplantı çağrısı yaptı. Toplantıda Ukrayna'ya bundan sonra yapılacak silah desteği ele alınacak. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby daha önce Ukrayna ordusunun modernizasyonunu güvenceye almanın konferansın başlıca hedeflerinden biri olduğunu söylemişti. Austin de birçok ülkenin Ukrayna'ya "ek cephane ve top" gönderme sözü vermesini beklediklerini açıkladı.
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