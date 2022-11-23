SBK davasında ara karar: Hisselerine el koyulacak

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Avusturya'dan ABD’ye iade edilen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın yargılandığı davada yaşanan yeni gelişmeleri aktardı.







Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Ceza Mahkemesi'nde "kara para aklamak ve yargıyı engellemek" suçlamasıyla yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın, Türkiye’deki şirketleriyle ilgili dikkat çeken bir karar alındı.





Mahkeme ara kararında, Lev Dermen Arslan’ın Sezgin Baran Korkmaz'la haksız yoldan elde ettiği Türkiye’deki bazı şirketlerdeki hisse ve mallara el koyulmasına hükmetti. Özcan, “Mahkeme, Lev Dermen’in SBK aracılığıyla kara para aktarıp elde ettiği Türkiye’deki Komak, SBK Holding, Mega Varlık, Biofarma, Isanne, Setap Teknoloji, Blane Teknoloji hisselerine el koyacak” dedi.