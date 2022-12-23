SBK davasında dikkat çeken gelişmeler: İtirafçı mı oluyor?

SBK Holdingin patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD hazinesini dolandırmak ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılandığı davada, jürili seri duruşmaların 30 Ekim 2023 tarihinde başlamasına karar verildi. Duruşma tarihi belirlenmesi için yapılan duruşmaya video konferansla katılan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Türkiye’de bir avukatın savcılıkla anlaşmayı kabul ettiğini, jürili yargılama başlayıncaya kadar peyderpey delil ve ilişkilerin ortaya çıkacağını söyledi.







Salt Lake Bölge Mahkemesinde Korkmaz’a 225 yıl hapis istemiyle açılan davada, 12 ayrı suçlama bulunuyor. Usulsüz olarak yapılan 10 para transferi suçundan 20’şer yıl, kara para aklamaktan 20 yıl ve mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan 5 yıl hapis cezası istenilen Korkmaz’ın ABD’de yargılandığı davanın duruşması 1 ay öne çekildi. Hakim dosyada jürili duruşma tarihinin bulunmaması nedeniyle bu duruşmayı öne çektiğini açıklarken, Korkmaz duruşmaya katılmadı. Duruşmada 3 hafta sürecek jürili seri duruşmaların tarihi 30 Ekim 2023 olarak belirlendi.





"JÜRİLİ YARGILAMAYA KADAR İLİŞKİLERİ GÖRECEĞİZ"

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre, duruşmaya video konferans aracılığıyla katılan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, sadece davanın gidişatı ile ilgili teknik hususların görüşüleceği duruşmanın 15-20 dakika sürdüğünü söyledi. Savcılığın mahkemeye 2,5 milyon belge sunduğunu belirten Özcan, “Ancak kaç sayfa olduğunu söylemediler. İddialarla ilgili hiçbir şey gündeme gelmedi. 30 Ekim’e kadar ön duruşmalar ve ara duruşmalar olacak. Yani jürili yargılama başlayıncaya kadar peyderpey dokümanları, isimleri ve ilişkileri görmeye başlayacağız. Zarrab’ın davasında da öyle olmuştu” dedi.





TÜRKİYE’DEN BİR AVUKAT ANLAŞTI



Jürili seri duruşmalardan önce bazı ön duruşmalar yapılacak. Korkmaz’ın bu süreçte suçlamaları kabul ederek ceza indiriminden yararlanabilme hakkı da bulunuyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın da Reza Zarrab gibi itirafçı olarak anlaşacağını düşündüğünü belirten Özcan, “225 yıl isteniyor ve bu Zarrab’dan bile daha fazla” dedi.





Korkmaz’ın Türkiye’de ilişkide olduğu kişilere dair daha önce gündeme gelmiş, ancak burada üst düzey siyasi ve bürokrat isimlerin yer almaması eleştirilere neden olmuştu. Belgelerin 2,5 milyona ulaşması Korkmaz’ın kara para aklama sürecinde Türkiye’de hangi yetkili isimlerle iş yaptığı tartışmalarını da gündeme getirdi. ABD’deki savcıların soruşturma çerçevesinde Türkiye’de bazı kişilerle temasta olduğuna dikkat çeken Özcan, Türkiye’den bir avukatın anlaşma yoluna gittiğini söyledi. Ancak dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle isimler paylaşılmıyor.