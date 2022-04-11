Zelenskiy de görüşme ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Ukrayna lideri, Almanya Başbakanı Scholz ile, "Rusya karşıtı yaptırımlar ile Ukrayna'ya savunma ve mali yardım" konularını görüştüğünü ifade etti.
Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Rusya'nın saldırılarına karşı Batı'nın yaptırımları artarken, Batılı liderler Kiev'e giderek Ukraynalı yetkililerle bizzat görüşüyor. Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avusturya Başbakanı Karls Nehammer'in Kiev'i ziyaretinin ardından Zelenskiy, Batı'dan Rusya'ya yönelik baskının artırılmasını ve Rusya petrolüne ambargo uygulanmasını talep etmişti.
Başkent Kiev yakınındaki Buça'dan Rus askerlerinin çekilmesi sonrasında geçen hafta çok sayıda sivilin cesedine rastlanmış, Ukrayna hükümeti ve Batılı ülkeler katliamdan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova, suçlamaları reddederek görüntü ve fotoğrafların sahte olduğunu, Ukrayna'nın sahnelediği bir propaganda ile karşı karşıya bulunulduğunu savunmuştu.