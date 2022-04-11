'Olmayan üniversiteye rektör atama skandalı' Saray'da yaşanan krizin özeti





BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi kararnamelerle yönetme alışkanlığı, sık sık hatalı hükümlere imza atılmasına neden oluyor. TBMM’yi baypas ederek Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ve kararlarla düzenlemeleri hayata geçiren Saray, her seferinde hatalarını yeni düzeltmelerle ‘düzeltmeye’ çalışıyor.Daha önce yanlışlıkla üniversite kuran Erdoğan, olmayan bir başka üniversiteye de rektör atadı. Bu hataları, zorunlu ve acil durumlarda yayımlanan Mükerrer Resmi Gazete’yi kullanarak düzelten Saray, OHAL döneminde 36 kez başvurulan Kanun Hükmünde Kararnameleri değiştirmek için de Kanun Hükmünde Kararnameler yayımladı. İktidarın çok sayıda hatalı kanun ve kararları, Anayasa Mahkemesi tarafından da tespit edilerek iptal edildi.Saray yönetiminin Resmi Gazete’de imza attığı hataların bazıları şöyle:Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda, "Marmara Üniversitesi" bünyesinde "Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi" kuruldu. Bu hata daha sonra fark edildi. 1 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de “Düzeltme” yayımlanarak üniversite, "Mimarlık ve Tasarım Fakültesi" oldu.TBMM’de kabul edilen kanun teklifinin yayımlandığı Resmi Gazete’de, tarih yanlış yazıldı. Aynı gün öğleden sonra yayımlanan Mükerrer Resmi Gazete’de bu hata düzeltildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini açıklamasının ardından konuyla ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Gıdada KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indiren kararda, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar, indirim listesinden çıkarıldı. Ertesi gün bu uygulamanın bir hata olduğu fark edildi ve yayımlanan Resmi Gazete’de, hatalı işlemin iptal edildiği duyuruldu.Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla 8 üniversiteye yeni rektör atandı. Atama metninde, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne yeni rektör atandığı bilgisi de yer aldı. Ancak İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin adı, 11 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete kararına göre İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirilmişti. Hatanın ardından Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında bir düzeltme metni yayımlanarak atama yapılan üniversitenin isminin İstanbul Topkapı Üniversitesi olduğu bilgisine yer verildi.OHAL döneminde ülkeyi KHK ile yöneten iktidar, bu dönemde de çeşitli tepki çeken hükümlere imza attı. İki yılda 36 KHK yayımlayan Saray, KHK’leri değiştirmek için de KHK yayımladı. “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” isimli kararnameler bu dönemde sık sık gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi de TBMM ve Saray tarafından hayata geçirilen kanun ve kararlara yönelik denetimlerinde, çeşitli hatalı hükümlere rastladı. Yüksek Mahkeme, çok sayıda iptal kararına imza attı.AYM verilerine göre, 2012 ve 2021 yıllar arasında AYM’nin görüştüğü kanun maddelerinin denetlenmesi anlamına gelen norm denetimi sayısı, bin 416 oldu. Bu başvuruların 268’i “iptal davası” bin 148’i ise “itiraz davası” şeklinde kayıtlara geçti. 2012’de 207, 2013’te 169, 2014’te 204, 2015’te 123, 2016’da 130 ayrı başvurunun yapıldığı AYM’ye, 2017’de 176, 2018’de 119, 2019’da 101, 2020’de 81 başvuru geldi. Yüksek Mahkeme’ye 2021’de yapılan başvuru sayısı ise 106 oldu. Son yıl yapılan başvuruların 32’si ilgili normun iptaline yönelik başvurular oldu. 2021’de 74 kez de ilgili düzenlemeler için itiraz başvuruları yapıldı. AYM'nin paylaştığı verilere göre, 32 iptal davasından 18’i için “iptal kararı” verildi. 14 başvuru ise “ret” yanıtını aldı. İtiraz edilen 74 düzenlemede ise 10 iptal, 49 ret, 15 de birleştirme kararına imza atıldı