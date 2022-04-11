Samanyolu Haber /Dünya / “Putin bütün Avrupa’yı hedef alıyor” /11 Nisan 2022 09:36

“Putin bütün Avrupa’yı hedef alıyor”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ukrayna halkına hitaben yaptığı konuşmada Rusya’nın Ukrayna işgaliyle bütün Avrupa’yı hedef aldığını ve Moskova’yı durdurmanın bütün demokrasilerin güvenliği için hayati olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Zelenski, bu yüzden bütün demokrasilerin, Avrupa’daki bütün güçlerin Ukrayna’nın barış isteğine destek olmalarının ahlaki görev olduğunu söyledi.

Zelenski Rus güçlerin ülkenin doğusunda savaşa hazırlandıklarını kaydetti.

Rusya Ukrayna’nın kuzeyinden askerlerini çekmiş ve ülkenin doğusunda Donbass bölgesine odaklanmıştı. Donbass bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri 8 yıldır savaşıyor.

Batılı istihbarat birimleri Ukrayna’nın doğusunda ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv’den başlayan, güneyde Herson kentine kadar uzanan bir bölgenin saldırı altında olduğunu belirtiyor.

Associated Press’e açıklamalarda da bulunan Zelenski Rusya’nın Ukrayna’ya işkence yapmasına rağmen savaşa son vermek için Moskova’yle müzakerelere devam edileceğinin mesajını verdi.

Zelenski Pazar günü de Almanya Başbakanı Scholz’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenski telefon konuşmasında Scholz’la Rusya’ya yönelik ek yaptırımların ihtimalini konuştuklarını söyledi. Görüşmede ayrıca Ukrayna’ya yönelik ek silah ve mali yardım da gündeme geldi.

Kiev'de Johnson'la görüştü

Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Kiev'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı ağırladı.

İngiltere Başbakanlığı’ndan bir sözcü de Johnson'ın Zelenski ile "Ukrayna halkıyla dayanışmak için" biraraya geldiğini bildirdi.

Johnson Kiev ziyaretinde, Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımları sıkılaştırmaya devam edeceğini söyledi. Johnson, "Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmayı sürdüreceğiz" dedi. Johnson, Rus hidrokarbon ürünlerinin kullanımından uzaklaşmak gibi önlemler alınacağını açıkladı.

Zelenski'nin Telegram kanalında da Johnson, "Rus işgalinin en ilkeli muhaliflerinden biri, Rusya'ya yaptırımlar getirme ve Ukrayna'ya savunma desteği sağlama konusunda lider" olarak tanımlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “Putin bütün Avrupa’yı hedef alıyor” Sonraki Haber >>

Pakistan, sokaklarda

Pakistan, sokaklarda

Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım"

Polisten motokuryeye:

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:04:34