“Putin bütün Avrupa’yı hedef alıyor”

Zelenski, bu yüzden bütün demokrasilerin, Avrupa’daki bütün güçlerin Ukrayna’nın barış isteğine destek olmalarının ahlaki görev olduğunu söyledi.



Zelenski Rus güçlerin ülkenin doğusunda savaşa hazırlandıklarını kaydetti.



Rusya Ukrayna’nın kuzeyinden askerlerini çekmiş ve ülkenin doğusunda Donbass bölgesine odaklanmıştı. Donbass bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri 8 yıldır savaşıyor.



Batılı istihbarat birimleri Ukrayna’nın doğusunda ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv’den başlayan, güneyde Herson kentine kadar uzanan bir bölgenin saldırı altında olduğunu belirtiyor.



Associated Press’e açıklamalarda da bulunan Zelenski Rusya’nın Ukrayna’ya işkence yapmasına rağmen savaşa son vermek için Moskova’yle müzakerelere devam edileceğinin mesajını verdi.



Zelenski Pazar günü de Almanya Başbakanı Scholz’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Zelenski telefon konuşmasında Scholz’la Rusya’ya yönelik ek yaptırımların ihtimalini konuştuklarını söyledi. Görüşmede ayrıca Ukrayna’ya yönelik ek silah ve mali yardım da gündeme geldi.



Kiev'de Johnson'la görüştü



Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Kiev'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı ağırladı.



İngiltere Başbakanlığı’ndan bir sözcü de Johnson'ın Zelenski ile "Ukrayna halkıyla dayanışmak için" biraraya geldiğini bildirdi.



Johnson Kiev ziyaretinde, Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımları sıkılaştırmaya devam edeceğini söyledi. Johnson, "Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmayı sürdüreceğiz" dedi. Johnson, Rus hidrokarbon ürünlerinin kullanımından uzaklaşmak gibi önlemler alınacağını açıkladı.



Zelenski'nin Telegram kanalında da Johnson, "Rus işgalinin en ilkeli muhaliflerinden biri, Rusya'ya yaptırımlar getirme ve Ukrayna'ya savunma desteği sağlama konusunda lider" olarak tanımlandı.