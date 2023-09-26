SDG, Suriye'nin doğusunda sokağa çıkma yasağı ilan etti

'IŞİD'in alan hakimiyetine son verilmesi ve ardından kontrol altında tutulmasında kilit öneme sahip' koalisyonda görülen çatlamalar yüzlerce Amerikan askerinin de konuşlandırıldığı bölge ile ilgili endişeleri artırıyor.



Amerika Birleşik Devletleri destekli Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkenin doğusunda Arap milislerle yeniden alevlenen çatışmaların ardından sokağa çıkma yasağı ilan etti.



'IŞİD'in alan hakimiyetine son verilmesi ve ardından kontrol altında tutulması' hedefinde kilit öneme sahip koalisyonda görülen çatlamalar yüzlerce Amerikan askerinin de konuşlandırıldığı bölge ile ilgili endişeleri artırıyor.



Suriye medyası ve aktivistlerden gelen raporlara göre, Suriye Demokratik Güçleri'nin, Amerikan üssünün de bulunduğu Irak sınırına yakın Ziban kasabası da dahil olmak üzere Deyrizor vilayetindeki birçok kasabada uyguladığı yasağın ikinci bir emre kadar devam edeceğini aktardı.



Arap ülkeleri genelinde yayın yapan el Mayadin kanalı, Arap milislerin pazartesi günü Ziban'ın birçok bölümünü ele geçirmesinin ardından Kürt güçlerden çok sayıda savaşçının öldürüldüğünü bildirdi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bazı Arap savaşçıların hükümetin kontrolündeki bölgelerden geçtiğini duyurdu.



Eyaletteki yerel basında da, çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle bazı Kürt savaşçıların bölgeden kaçtığı bildirildi.



Kürtlerin liderliğindeki güçler, Şam rejimini rakip Arap milislerin Fırat Nehri'ni geçmesine izin vererek şiddeti kışkırtmakla suçluyor.



Suriye Demokratik Güçlerine göre, gerilim ilk olarak Ağustos ayının sonlarında iki hafta boyunca süren çatışmalarda 25 Kürt savaşçının, 29 silahlı Arap aşiret mensubu ve dokuz sivilin öldürülmesiyle patlak verdi.



Şam yönetimi, Kürtlerin liderliğindeki güçleri ayrılıkçı isyancılar olarak görüyor; IŞİD'e karşı savaşta ABD ile ittifaklarını kınıyor ve Suriye'nin doğusundaki özerk bölgelerini tanımıyor.



Öte yandan Suriye'nin kuzeybatısındaki Türkiye destekli muhalif gruplar da, Suriye Demokratik Güçleri ile rutin olarak çatışıyor.