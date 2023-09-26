Meksika sınırındaki göçmen geçişlerdeki rekor artışın arkasında ne var?

ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkililerinin paylaştığı verilere göre, Ağustos ayında Meksika sınırından yasadışı geçişler 177 bine ulaştı. Bu sayı, geçtiğimiz Haziran ayına kıyasla yüzde 80 daha fazla.









Yasadışı geçişlerin bu hızla devam etmesi halinde Eylül ayı sonunda bu sayının 210 bine ulaşması bekleniyor. Bu da 2022 yılı Mayıs ve Aralık ayından bu yana bir rekor anlamına geliyor.

Meksika sınırını yasadışı geçerken yakalananların çoğu serbest kalarak göçmen mahkemesinde sığınma başvurusunda bulunuyor; bir kısmı da resmi kanallar aracılığıyla ABD’ye alınıyor.





Geçen hafta Çarşamba günü sadece tek bir günde sınır devriye görevlileri sınırdan yasadışı geçen yaklaşık 9 bin göçmenin işlemlerini yaptı.





Teksas sınırındaki Eagle Pass’ta olağanüstü hal ABD’nin Meksika sınırından yasadışı geçişlerdeki artış, federal ve yerel kaynaklar üzerindeki baskıyı da arttırıyor.





Teksas, Arizona ve California sınırlarındaki El Paso, Eagle Pass, Rio Grande Valley, Del Rio, Tucson, San Diego göçmen akınının yükünü en çok taşıyan noktalar. Eagle Pass belediye başkanı geçtiğimiz günlerde kente her gün binlerce göçmenin geldiğini belirterek olağanüstü hal ilan etti.





Arizona ve California’nın güneyindeki bazı bölgelerde sınır devriye görevlileri kalabalıklaşan tesisleri rahatlatmak amacıyla göçmenleri serbest bırakmak zorunda kaldı.





ABD basınında yer alan haberlere göre, Teksas’ın sınır kenti El Paso ve Eagle Pass’te geçişler o kadar yoğun ki, federal sınır yetkilileri uluslararası köprülerde ticari kamyon ve araçlara ilişkin işlemleri askıya alarak kaynakları göçmenlere ilişkin işlemlere yönlendiriyor.





ABD’nin güney sınırında yaşanan göçmen sorunu başta New York olmak üzere başka büyük şehirleri de etkiliyor.





Kentte göçmenler için 200’den fazla otelde sığınma yerleri, çadırlar ve tesisler oluşturuldu.





Biden yönetimi, New York gibi kentler üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla, Geçici Koruma Statüsü Programı kapsamında yarım milyon Venezuelalı’ya ABD’de yasal şekilde çalışma ve yaşama hakkı verileceğini açıklamıştı.





Güney sınırına ilave asker





ABD Savunma Bakanlığı, Sınır Devriye görevlilerine destek vermek amacıyla güney sınırına ilave 800 asker gönderme planına onay vermişti.





Biden yönetiminin yasadışı geçişleri azaltmak amacıyla Mayıs ayında uygulamaya başladığı yeni politika, yasadışı geçen göçmenlerin sınırdışı edilmesi, bu kişilerin ABD’ye beş yıl boyunca girememesini öngörüyordu.





Sert önlemler bir ay içinde sınır geçişlerini yüzde 70 oranında azalttı. Haziran ayında yasadışı geçişler 100 binin altına düşmüştü. Bu son iki yılın en düşük rakamıydı.





Ancak Temmuz ayına gelindiğinde yas dışı geçişler 133 bine yükseldi. Uzmanlar ABD’nin sınırda bu kadar fazla göçmeni gözaltına alıp işlemlerini yapacak ve Mayıs ayında açıklanan sert adımları uygulayacak bir kapasiteye sahip olmadığını belirtiyor.





Uzmanlar bunun sonucu olarak sınırı yas dışı geçen bazı sığınma başvurusunda bulunanların sınırdışı edilmek yerine gelecekte bir mahkeme tarihi verilerek salıverildiğini söylüyor.





Reuters’a konuşan Göç Politikası Enstitüsü başkanı Andrew Selee, “Biden yönetimi akıllı bir strateji başlattı; ancak bunu uygulayacak kaynakları ya da kapasitesi bulunmuyor” diyor.





Çok uluslu suç örgütlerinin rolü





Çok sayıda Cumhuriyetçi, Biden yönetiminin ABD’nin sınırlarını güvenli hale getirmek için yeterince adım attığını düşünmüyor.





Yetkililer sınırda yasadışı geçişlerde yaşanan artışın sebeplerinden biri olarak insan kaçakçılığında faaliyet gösteren çok uluslu suç örgütlerinin rolüne dikkat çekiyor.

Yalnızca Eylül ayının ilk yirmi gününde Meksika sınırından yasadışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 140 bin. Bu, günde ortalama 6,900 göçmen demek.ABD’ye resmi giriş noktalarındaysa, sığınmacıların CBP One adıyla bilinen cep telefonu uygulaması üzerinden ülkeye girmek için randevu almalarına imkan veren sistem kapsamında her gün yaklaşık 1500 kişinin işlemleri yapılıyor.Şu anda bölgede yaklaşık 2 bin 500 asker görev yapıyor. Bu askerler, sınırı yasadışı geçen göçmenlerin gözaltına alınması sürecinde görev yapmıyor.Sınırda kapasitenin yetersiz olduğu eleştirileriBu durum, ABD’de 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte Demokrat Biden yönetimininin göçmen politikalarını eleştiriye daha açık hale getiriyor.