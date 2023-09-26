Samanyolu Haber /Teknoloji / Spotify'dan yapay zeka ürünü müziğe yeşil ışık /26 Eylül 2023 07:41

Spotify'dan yapay zeka ürünü müziğe yeşil ışık

Dijital müzik platformu Spotify'ın patronu, yapay zeka (AI) ile üretilmiş müzikleri platformdan tamamen yasaklama gibi bir planları olmadığını söyledi.

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Daniel Ek, BBC'ye yaptığı açıklamada müzik yaparken teknolojiyi kullanmanın geçerli yolları olduğunu, ancak yapay zekanın, onayları olmadan gerçek sanatçıların seslerini taklit etmek için kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Spotify bu yıl Drake ve The Weeknd'in seslerinin yapay zeka tarafından klonlanmasıya üretilmiş bir şarkıyı platformdan kaldırmıştı.

Ne Drake'in ne de The Weeknd'in klonlanmış seslerinin "Heart on My Sleeve" şarkısında kullanıldığından haberleri yoktu. Şarkı Eylül ayında Spotify ve diğer online müzik dinleme platformlarından kaldırıldı.

Ancak Ek, müzik sektöründeki yapay zeka tartışmasının çok uzun yıllar sürebileceğinin de farkında.
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