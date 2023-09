Spotify'dan yapay zeka ürünü müziğe yeşil ışık

Daniel Ek, BBC'ye yaptığı açıklamada müzik yaparken teknolojiyi kullanmanın geçerli yolları olduğunu, ancak yapay zekanın, onayları olmadan gerçek sanatçıların seslerini taklit etmek için kullanılmaması gerektiğini belirtti.



Spotify bu yıl Drake ve The Weeknd'in seslerinin yapay zeka tarafından klonlanmasıya üretilmiş bir şarkıyı platformdan kaldırmıştı.



Ne Drake'in ne de The Weeknd'in klonlanmış seslerinin "Heart on My Sleeve" şarkısında kullanıldığından haberleri yoktu. Şarkı Eylül ayında Spotify ve diğer online müzik dinleme platformlarından kaldırıldı.



Ancak Ek, müzik sektöründeki yapay zeka tartışmasının çok uzun yıllar sürebileceğinin de farkında.