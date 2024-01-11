Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı dava ertelendi

Milli Savunma Bakanlığının, katıldığı bir canlı yayında kimyasal silah kullanımına ilişkin değerlendirmeleri nedeniyle TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında açtığı hakaret davası 7 Mayıs'a ertelendi.





MA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Zap, Avaşîn ve Metina bölgelerinde kimyasal silah kullandığı yönündeki açıklamaları nedeniyle yargılanan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında, Savunma Bakanlığı’nın şikayeti üzerine “Hakaret etmek” iddiası ile açılan davanın ikinci duruşması görüldü.









Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasında söz alan Fincancı’nın avukatları, davanın reddini talep etti. Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, “Bu dava dilekçesinde müvekkilin ne söyleyerek hakaret ettiği ortaya konulmamıştır. Delili yoktur, sunulmamıştır. Buna rağmen davanın sürdürülmesi hukuki değildir” dedi. Mahkeme, davanın reddedilmesine ilişkin talebi reddetti.





Mahkeme, Savunma Bakanlığı’nın davaya ilişkin beyanlarının alınması için duruşmayı 7 Mayıs’a erteledi.