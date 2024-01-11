Samanyolu Haber /Teknoloji / Yapay Zeka, seslendirme sanatçılarını işsiz bırakabilir /11 Ocak 2024 13:30

Yapay Zeka, seslendirme sanatçılarını işsiz bırakabilir

Yapay zeka'nın seslendirme konusundaki hızlı ilerleyişi, seslendirme sanatçılarını endişelendiriyor. Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu SAG-AFTRA, sanatçıların seslerinin kopyalarını üretmek için bir yapay zeka ses üretim stüdyosuyla "çığır açan" bir anlaşma yaptığını duyurdu.

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Oyunlarda yapay zeka kullanımı son zamanlarda hararetli bir tartışma konusu haline geldi, çok oyunculu çevrimiçi oyun The Finals'da yapay zeka seslendirmeleri kullanması oyuncuların ve seslendirme sanatçılarının tepkisine yol açmıştı. Yapay zeka ses üretim şirketi Replica Studios ile yapılan anlaşma sendikalı seslendirme sanatçılarını endişelendirdi. İşsizlikle karşı karşıya kalma durmu olan sanatçılar protesto için soğaka döküldü.

Seslendirme sanatçıları, Sag-Aftra'nın 2023 yılında yapay zeka kullanan film ve televizyon stüdyolarından korunmak için aylarca süren greve öncülük etmesinin ardından yaptığı bu anlaşmanın amacıyla çeliştiğini söyledi.

Birliğin baş danışmanı Duncan Crabtree-ireland seslerinin ve performanslarının kullanılması konusunda sanatçıların tam bilgilendirildiğini ve sanatçılarıdan onay alındığını söylesede, Guinness tarafından video oyunlarında en üretken kişi olarak anılan seslendirme sanatçısı Steve Blum , tanıdığı "hiç kimsenin" anlaşmayı onaylamadığını söyledi.

Steve Blum'u destekleyen açıklamalarda bulunan sanatçılar seslerinin kopyalanmasını istemediklerini söyledi.. 

Sektördeki pek çok kişi anlaşmayı överken,seslendirme sanatçıları bu anlaşmanın pek çok seslendirme işi için canlı insanların yerini yapay zekanın almasına kapı açtığını söyledi.
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