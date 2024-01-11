Samanyolu Haber /Gündem / Eskişehir’de 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen dönemi sona erdi /11 Ocak 2024 13:08

Eskişehir’de 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen dönemi sona erdi

CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski Büyükşehir Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'yi aday göstermesiyle 1999'dan beri görev yapan Yılmaz Büyükerşen dönemi sona ermiş oldu.

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 Eskişehir’de 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen dönemi sona erdi. CHP’nin Eskişehir adayı eski Büyükşehir Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce olurken, Büyükerşen’den Ünlüce’nin adaylığına destek geldi.

ESKİŞEHİR’DE AYŞE ÜNLÜCE ADAY GÖSTERİLDİ
Gazete Duvar’dan Şenay Bilik Yıldırım’ın haberine göre aday belirleme gündemiyle toplanan CHP MYK’nin uzlaştığı isimleri onaya sunduğu Parti Meclisi toplantısı tamamlandı. Toplantıda adaylığı kesinleşen isimlerden biri de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için Yılmaz Büyükerşen yönetiminin Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce oldu.

1999’DAN BERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPIYORDU
Eskişehir’de 1999 yılından bu yana büyükşehir belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen 3 dönem DSP’den, 2 dönem de CHP’den girdiği seçimi kazanarak 25 yıldır başkanlık görevini sürdürüyordu.

BÜYÜKERŞEN: ESKİŞEHİR İÇİN EN İYİSİ OLDU
Ünlüce’nin adaylığı konusunda ilk kez konuşan Yılmaz Büyükerşen, PM’den çıkan kararın en doğru karar olduğunu belirterek “Ünlüce, üç belediye başkanımızın da desteklediği bir isimdi, Eskişehir için en iyisi oldu” dedi.

Eskişehir'de 1999 yılından bu yana büyükşehir belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen 3 dönem DSP'den, 2 dönem de CHP'den girdiği seçimi kazanarak, 25 yıldır başkanlık görevini sürdürüyordu.
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