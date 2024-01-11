Eskişehir’de 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen dönemi sona erdi





ESKİŞEHİR’DE AYŞE ÜNLÜCE ADAY GÖSTERİLDİ

Gazete Duvar’dan Şenay Bilik Yıldırım’ın haberine göre aday belirleme gündemiyle toplanan CHP MYK’nin uzlaştığı isimleri onaya sunduğu Parti Meclisi toplantısı tamamlandı. Toplantıda adaylığı kesinleşen isimlerden biri de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için Yılmaz Büyükerşen yönetiminin Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce oldu.





1999’DAN BERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPIYORDU

Eskişehir’de 1999 yılından bu yana büyükşehir belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen 3 dönem DSP’den, 2 dönem de CHP’den girdiği seçimi kazanarak 25 yıldır başkanlık görevini sürdürüyordu.





BÜYÜKERŞEN: ESKİŞEHİR İÇİN EN İYİSİ OLDU

Ünlüce’nin adaylığı konusunda ilk kez konuşan Yılmaz Büyükerşen, PM’den çıkan kararın en doğru karar olduğunu belirterek “Ünlüce, üç belediye başkanımızın da desteklediği bir isimdi, Eskişehir için en iyisi oldu” dedi.