Artan döviz kurları ve yükselen enflasyon rakamları nedeniyle gıda ürünleride yaşanan fiyat artış sürüyor.
Bu kapsamda değerlendirilen ve 12 çeşit sebzenin yer aldığı yıllık ortalama sebze enflasyonu rakamı ise düşündürücü bir seviyeye ulaştı.
YÜZDE 178 OLDU
Evrensel'de yer alan habere göre 12 çeşit sebzenin yıllık ortalama sebze enflasyonu yüzde 178 oldu.
Kalem kalem sebze fiyatlarındaki enflasyon yüzdeleri şöyle:
Çarliston Biber: 155.6009
Dolmalık Biber: 153.4154
Sivri Biber: 143.6356
Domates: 157.1720
Havuç: 83.9045
Kabak: 114.1246
Kuru Soğan: 173.3090
Kıvırcık: 221.5659
Maydanoz: 169.1388
Patlıcan: 267.0833
Salatalık: 149.5183
Patates: 343.0959
Özellikle de tüketicilerin yarıdan çoğunluğunu oluşturan asgari ücretliler ve asgari ücretin biraz üzerinde geliri olanlar ile asgari ücretin altında geliri olanlar için sebze, meyve lüks oldu.