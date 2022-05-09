Artan döviz kurları ve yükselen enflasyon rakamları nedeniyle gıda ürünleride yaşanan fiyat artış sürüyor.





Bu kapsamda değerlendirilen ve 12 çeşit sebzenin yer aldığı yıllık ortalama sebze enflasyonu rakamı ise düşündürücü bir seviyeye ulaştı.





YÜZDE 178 OLDU







Evrensel'de yer alan habere göre 12 çeşit sebzenin yıllık ortalama sebze enflasyonu yüzde 178 oldu. 12 çeşit sebzenin yıllık ortalama sebze enflasyonu yüzde 178 oldu.

Patates: 343.0959





Kalem kalem sebze fiyatlarındaki enflasyon yüzdeleri şöyle:Çarliston Biber: 155.6009Dolmalık Biber: 153.4154Sivri Biber: 143.6356Domates: 157.1720Havuç: 83.9045Kabak: 114.1246Kuru Soğan: 173.3090Kıvırcık: 221.5659Maydanoz: 169.1388Patlıcan: 267.0833Salatalık: 149.5183Özellikle de tüketicilerin yarıdan çoğunluğunu oluşturan asgari ücretliler ve asgari ücretin biraz üzerinde geliri olanlar ile asgari ücretin altında geliri olanlar için sebze, meyve lüks oldu.