Seçil Erzan'dan parasını geri alabilen Ayhan Akman konuştu

Davacıları arasında bazı sporcu ve iş insanlarının da bulunduğu, "yüksek kârlı fon vaadiyle" dolandırıcılık davasında şüpheli banka yöneticisi Seçil Erzan'a para veren ve daha sonra geri alabilen isimlerden olan futbolcu Ayhan Akman, "kendisine Fatih Terim'den ya da diğer futbolculardan bahsedilmediğini, yurt dışında özel bir fondan bahsedildiğini" söyledi.





Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Ayhan Akman, Erzan'a verdiği paranın karşılığında dekont alamayınca üst yönetime çıkacağını söylediğini, Erzan'ın da parayı iade ettiğini söyledi. Akman, faiz almadığını, sadece verdiği parayı geri aldığını söyledi.





Akman, süreci şöyle anlattı:





"2022 Haziran, tam gününü hatırlamıyorum ama telefonum çaldı, Seçil Erzan aradı. Beni şubeye davet etti. Kalktım gittim.





Bana uzun süredir bankanın müşterisi olmam nedeni ile çok kârlı bir teklif yapacağını söyledi. Önce anlamadım.





Bankanın yurt dışında oluşturduğu bir fon var, çok yüksek getirili. Sadece bankanın çok iyi müşterilerini bu fona aldıklarını, sınırlı olduğunu benim de yıllardır banka ile çalışmamdan dolayı bana bu teklifi yaptığını söyledi. Israrla yurt dışı bir fon olduğunu ve gizli olduğunu söylüyordu.





(“Fatih Terim adını verdi mi?) Yok abi, hiçbir isim vermedi. Ne Fatih Hoca ne başka biri. Diğer futbolcuların da orada olduğunu söylemedi. Yurt dışında yüksek getirili bir uluslararası fon dedi. Hiç kimseden de haberim yoktu. Bir tek ben varım zannediyordum.





(Parayı nasıl verdin?) Abi, geri zekâlı olduğum Denizbank’taki hesabımdan çektim ve kendisine verdim.





(Resmî bir belge, bir dekont, bankacılık sisteminde bir kayıt yok muydu?) Abi geri zekâlıyım diyorum ama o kadar da değil. İstedim elbet. O an veremedi. Birtakım bahaneler uydurdu. Merkeze gidecek sonra kayıt sonra gelecek falan bir şeyler anlattı.





(Peki, sen paranı nasıl kurtardın?) Parayı verdim ama sürekli belge, dekont, kayıt peşindeyim. Neredeyse her gün arayıp belge nerde, dekont nerde diyorum. Sonunda ‘Dekontu sen veremeyeceksen ben genel müdürlüğe gidip onlardan kendim isterim’ dedim ve bu durumu üst yönetime şikayet edeceğimi söyledim. Bunun üzerine bana paramı geri verdi. Zannederim geçen şubat ayı falandı. Ve abi emin ol benim ne Arda’dan ne diğerlerinden haberim yoktu. Ben tek salak kendimi zannediyordum. Bilsem onları da uyandırmaz mıyım? Gerçi o saatten sonra uyandırsam ne olacak. Herkes parayı kaptırmış meğer.





(Faiz aldın mı?) Yok abi ne faizi! Ne yatırdıysam onu aldım. Hatta eşim bile kızdı o zaman bana 6-7 ay boşuna kaybettim diye. Şimdi şükrediyoruz parayı kurtardığımıza."