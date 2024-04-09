Seçim bitti ama sahtekarlık haberleri bitmiyor: Sandık başkanları siyasi parti üyesi çıktı

Sandık kurullarına ve il seçim kuruluna yapılan itirazların bir kısmının kabul edildiğini ancak beklentilerinin tam olarak karşılanmadığını belirten Yılmaz, "Biz önce sandıklara, sonra seçim kurullarına, sonra il seçim kuruluna itiraz yaptık. İl seçim kurulu, bizim yapmış olduğumuz ilçelere yönelik itirazların on iki tanesini kabul etmek suretiyle kısmen sayım, iptal oyların sayımı gibi kararlar verdi. İptal edilen oyların sayımında bazı partilerin lehinde, bazı partilerin aleyhinde oldu ama bu bir iki üç sayısını geçmedi. Çünkü zaten iptal edilmiş oydu. Bizim beklentimiz özellikle dört tane ilçede yeniden sayım kararıydı.





Gölköy, Akkuş, Çatalpınar ve Kumru ilçesinde yeniden sayım yapılması durumunda neticenin değişeceğine canı gönülden inanıyorduk. Çünkü iptal oylarının en yüksek olduğu ilçeler burasıydı. İl seçim kurulu gerekli kararı verdiği halde Kumru ilçesinin seçim kurulu hakimine Yüksek Seçim Kurulu'nun hakimleri ve yöneticileri dahi ulaşamadı.





Adam kayboldu ortadan. İl Seçim Kurulu kararına karşı Pazartesi günü saat 12'de yeniden sayım yapılması kararı verildiği halde yine hakim ortada yok. Sayım için avukat arkadaşlarımız gerekli hazırlık aşamasındayken Yüksek Seçim Kurulu kendi verdiği kararı kaldırdı. İl'in verdiği kararı kaldırdı, düzeltiyorum. İlçe Seçim Kurulu sayım yapamadı. Hakim halen ortada yok. İşin enteresan tarafı ilçe seçim müdürü de ortada yok. Ne adliyedeki hakimlere ulaşabiliyor ne de Yüksek Seçim Kurulu ulaşabiliyor. Dolayısıyla böyle bir hukuk garabetiyle karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

ÇUVALLARIN AĞZI AÇIK, MÜHÜRLER ÇÖP KUTUSUNDA





Çatalpınar ilçesinde yapılan kısmi sayımda da çuvalların hepsinin açık ve mühürsüz olduğunu belirten Yılmaz "Oy pusulalarının torbadan çıkmadığı tespit edilmiştir diye rapor. Geçersiz sayılan oy pusulasının torbadan çıkmadığına dair itirazlarımızla bizim tutanaklara, hakim huzurundaki tutanağa girdi. Bu Gürgentepe ilçemizde çuvalların açık olduğuna ve birden fazla mühür olduğuna dair görüntü. Bu farklı ilçelerde çuvalların açık olduğu ve mühürlerin çöp kutusundan çıktığına dair bilgi ve belgeler.





Bunlar yerelde uğramış olduğumuz operasyonun esasen somut 1-2-3 tane örneği. Bunun yanında çuvalların 3 boğumlu dediğimiz çünkü sandıktan çuvala geçiyoruz. Oy verirken sandık oluyor, toparlandıktan ve seçim kuruluna geldikten sonra çuvala dönüyor ve çuvalların ağzının hepsinin mühürlü olması lazım ve üç tane bağın olması lazım.





Üç boğumlu bağ olması gerekirken, çuvalların tamamına yakını, ağzı açık. Niye açık olur çuvalların ağzı? Soru işareti bir. Kamera görüntüleriyle tespit ettiğimiz, bizim yüksek seçim kuruluna delil olarak sunacağımız, Ankara'ya kamuoyunun da kısmen paylaştığı saat 7'de çuvalı omuzuna alıyor sandık başkanı. O çuvalla birlikte evine gidiyor. Çuvalı açıyor. Saat 2'de seçim kuruluna getiriyor. O çuvalla ne yaptınız? Nasıl bir operasyon yaptınız? O çuval eve nasıl gider? Bunun üç ayağı var.





Bir, sandık başkanı ve üyenin tespiti. İki, seçim günü sandık başkanı ve üyenin kolluk kuvvetleri marifetiyle sandık başına güvenli şekilde gönderilmesi sabah yediden akşam dörde kadar sandıkların aktif olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren kolluk kuvvetinin sandıklara sahip çıkması, sandık açılıp çuvala verildikten sonra da çuvalların kolluk kuvveti marifetiyle, yani polis ve jandarma marifetiyle seçim kurullarına getirilmesi. Belli bölgelerde kolluk kuvveti hiç yok. Belli bölgelerde çuvallar seçim kuruluna intikal ettirilirken güvenlik kuvveti hiç yok. Çuvallar sandık başkanının omuzunda evlere gitmiş ve çuvalların hepsinin ağzı açık ve hepsi de belgeli, bunlar" diye konuştu.

"TAM KANUNSUZLUK HALİ VAR"





Özellikle Gölköy, Akkuş, Çatalpınar ve Kumru ilçelerinde yeniden sayım yapılması gerektiğine inandıklarını belirten Yılmaz, bu konuda yaşanan aksaklıklara ve iletişim sorunlarına dikkat çekti. Yılmaz, "Muhtemelen ülkemizde ilk defa karşılaştığımız bir durum, Muhtemelen yüksek seçim kurulunun önüne ilk defa gelen bir durum.





Bir haftalık yapmış olduğumuz çalışmalar nihayetinde Tespit ettik. Maalesef tespit ettik. Ülkem adına ve demokrasim adına üzülerek söylüyorum, tespit ettik. Seçim sonucunu değiştirecek oranda ve rakamda sandık kurulu başkanlarının siyasi partilere üye olduğunu tespit ettik. Sandık kurulu başkanları memur dolayısıyla parti üyesi olamaz.





Ama biz memurların siyasi partilere üye olduğunu tespit ettik. Memurlar siyasi partilere üye olamaz. Üye olduğu zaman farklı ceza kategorileri var, ihraca kadar. Siyasi parti üyesi olan memur zaten olamaz, sandık kurulu başkanı hiç olamaz. Üye zaten olamaz ama sandık kurulu başkanı neticeyi değiştirecek oranda üye sandık kurulu başkanı üyelerin toplamı.





Şu an seçimin yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılacak oranda tam kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk hali var. Bu seçimin evraklarla birlikte, delilleriyle birlikte siyasi parti üyesi olduklarına dair gerekli notlarla birlikte elimdeki ekranda da var. Biz yüz civarında tespit edebildik" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, seçim sonuçlarına ilişkin usulsüzlük ve şaibe iddialarını düzenlediği olduğu basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı.