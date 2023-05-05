Seçim gözlem heyetinde olan AGİT üyesinin Türkiye'ye girişini yasakladılar

Türkiye'de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde AGİT gözlemcisi olarak görev alması beklenen Danimarkalı milletvekili Soren Sondergaard, Türkiye'ye girişine izin verilmediğini söyledi.



Soren Sondergaar'ın geçmişte Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) ziyarate ettiği için böyle bir karar alındığı öğrenildi.



Kızıl-Yeşil Sosyalist İttifak Milletvekili Soren Sondergaard, Danimarka devlet televizyonu TV2'ye yaptığı açıklamada Ankara'nın kendisini "terör örgütünü desteklemekle" suçladığını söyledi.





"İslam Devleti'ne karşı savaşan Suriye Demokratik Güçlerini ziyaret ettiğim doğrudur" diyen Sondergaard, TV2'deki konuşmasında onlarla "gurur duyduğunu" sözlerine ekledi.



Sondergaard, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Ankara'ya resmi bir şikayette bulunduğunu da söyledi.



"Bir ülke gözlemci olarak görev yapacak parlamenterleri seçemez" diyen Sondergaard, "Bu durum Türkiye'deki seçimlere gölge düşürüyor, şimdiden seçimleri kontrol etmek istediklerini gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) bir heyet nisan ayı sonunda Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bir rapor hazırlamıştı.