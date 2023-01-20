Samanyolu Haber /Gündem / Seçim kararı ne zaman alınacak? Erdoğan ilk kez tarih verdi /20 Ocak 2023 14:30

Seçim kararı ne zaman alınacak? Erdoğan ilk kez tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete tepki göstererek seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmediklerini söyledi. Erdoğan, ''Cumhurbaşkanı 60 gün önce ilan eder. Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçim olur'' dedi.

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Erdoğan İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

BÜYÜYEN KURAKLIK TEHLİKESİ

''Bunlar anlık adımlar değil. Devlet Su İşleri olarak barajlar yaptık yapıyoruz. İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirlerde belediyelerin sorumluluğundadır. Onlarında buralarda barajlar yapmalı gerekmektedir. En son yaptığımız baraj Yusufeli Barajı. Yusufeli Barajı kısa süre içerisinde tamamen devreye girmiş olacak. Bu işin tek tedbiri barajlardır bunun dışında ciddi bir tedbir söz konusu değil.

SEÇİMLER 14 MAYIS'TA MI?

Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı kararname ile 60 gün önceden bu işin ilanını yapar 60 gün sonra YSK kronolojik yapıyı çalıştırır. Diyelim ki Mart'ın 10'un da ilan ettiyse 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa o gün seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar bu da hayırlı bir adımdır.''
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