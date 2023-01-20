Pentagon’dan Kiev’e ‘Kırım’ı vurma’ baskısı

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA





ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna’ya, mevcut ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir askeri yardım paketi hazırladıklarını duyurdu.





Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, yeni askeri yardım paketin içeriğine ilişkin ayrıntıları vermedi ancak Ukrayna’nın daha fazla zırhlı araç ve hava savunma sistemi istediğini, bu yüzden her bir yardım paketinin 'temel ihtiyaçlarının bazılarını karşıladığını' söyledi.





Kiev’in Kırım’ı vurma hakkı var





Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin (AFU) Kırım'a olası saldırıları hakkında da konuşan Pentagon Sözcüsü, Kiev’in bunu yapmaya her zaman hakkı olduğunu söyledi.





Ukrayna’nın kullanabilecekleri silah dahil her hangi bir yöntemle bölgeye geri dönmelerini desteklediklerini, Kiev’in Kırım'da bir operasyon yapmaya karar verirlerse buna hakları olduğunu vurgulayarak ‘Bunu en başından beri söylemekten kaçınmadık’ dedi.





Pentagon sözcüsü böyle bir senaryonun Rusya'ya büyük bir mesaj vereceğini de sözlerine ekledi.





Daha önceden The New York Times, Beyaz Saray'ın Kırım yarımadasına saldırı yapabilmesi için Kiev'e silah sağlayacağını yazmıştı.





Haberde Washington'un, Rusya'nın yarımada üzerindeki kontrolünü kaybetme riskini hissetmesi durumunda, bunun Ukrayna'nın gelecekteki müzakerelerdeki konumunu iddiaya göre güçlendireceğine inandığı iddia ediliyor.





ABD’nin Kiev’e Rusya’yı vuracak silah tedariki Kremlin’i kızdırdı





Fakat ABD’nin Ukrayna'ya çok yakında uzun menzilli askeri teçhizat tedarik etmesi ve Kırım’ı dillendirmesi Kremlin’i kızdırdı.





Kremlin’den Kırım’ı ve Rusya’yı vurabilecek silahların Ukrayna’ya tedarikinin konuşulmasının bile son derece tehlikeli olduğu açıklaması geldi.





Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’ya yönelik saldırılar için Ukrayna'ya her türlü silah tedarikinin çatışmayı daha da şiddetlendireceği uyarısında bulundu.