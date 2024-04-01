Seçim sonuçları Türkiye siyaseti için ne diyor?

Muhalefet için toparlanma fırsatı

CHP'nin moral kazandığı seçime katılımın kesin olmayan verilere göre yüzde 70'lerde olduğu tahmin ediliyor. Bu oran, Türkiye'de demokrasinin hâlâ canlı ancak seçmenlerin de küskün olduğunu gösterirken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerin kazanılması 14 Mayıs seçiminin ardından moral üstünlüğünü kaybeden muhalefet için 2028'e kadar geçecek sürede toparlanma fırsatı olarak görülüyor.

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