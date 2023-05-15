Seçimin ikinci tura kaldığı resmen kesinleşti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçiminin geride kaldığı 15 Mayıs Pazartesi günü saat 15.38 itibarıyla yeni bir açıklama yaptı.







Burada kesin olmayan geçici sonuçları açıklayan Yener, seçimin ikinci tura kaldığını resmen duyurdu.





YURTİÇİNDE TÜM SANDIKLAR AÇILDI

"Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum personeline teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına, seçim personeline ve kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz" diyen Yener, şu ifadeleri kullandı:





"Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır."





"SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

Seçimin ikinci tura kaldığını resmen duyuran Yener, kesin olmayan sonuçları da şu sözlerle açıkladı:





"Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür."





Yeneri "28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir" dedi.





ADAYLARIN OY PUSULASINDAKİ YERİ BELLİ OLDU

Türkiye'de ilk kez yapılacak ikinci tur seçimlerinin nasıl yapılacağına da değinen Yener, şöyle konuştu:





"Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileriz."







