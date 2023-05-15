Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Bu seçimi alacağız

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci tura kalmasının ardından, " Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız" dedi.







Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak."