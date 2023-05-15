Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Bu seçimi alacağız /15 Mayıs 2023 15:40

Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Bu seçimi alacağız

YSK'nın seçim sonuçlarını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

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CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci tura kalmasının ardından, " Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak."
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