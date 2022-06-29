Samanyolu Haber /Politika / Sedat Peker, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınladı /29 Haziran 2022 08:31

Sedat Peker, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınladı

Suç örgütü lideri Sedat Peker ‘eski AKP milletvekili Metin Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesini’ yayınladı.

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerle hükümet hakkındaki iddiaları ülke çapında infial yaratmıştı.

Peker, Haziran 2021’de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la “helalleşeceğini” söylediği dokuzuncu videosunu ABD Başkanı Joe Biden ve Erdoğan görüşmesi gerekçesiyle ertelediğini duyurmuştu.

Daha sonraysa BAE tarafından organize suç örgütü liderine kademeli olarak sosyal medya yasağı getirilmiş, söz konusu video yayınlanmamıştı.

Peker, 18 Ekim 2021’de gazeteci Erk Acarer’e Külünk tarafından aranarak Biden ve Erdoğan görüşmesi öncesi video yayınlamamasının “rica edildiğini” söylemişti. Peker bugün ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabı üzerinden söz konusu görüşmenin kaydını yayınladı.



Suç örgütü lideri, sosyal medyadan atıştığı CNN Türk programcısı Nedim Şener’e seslenirken videodakinin Külünk olduğunu şöyle ima etti: “Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey’in karakutusu Metin Külünk’ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir.”

Görüşmelerde “Külünk’ün Peker’e Biden ve Erdoğan görüşmesinin ‘önemini’ anlattığı, Peker’in ise “Serhat ve Berat Albayrak kardeşlere Külünk üzerinden mesaj göndermesi” yer alıyor.



‘KÜLÜNK, DAMAT EYÜP GÜL’ÜN TELEFONUNDAN KONUŞUYOR’

Gazeteci Erk Acarer yayınlanan ses kaydıyla ilgili “Erdoğan’ın, Biden görüşmesi öncesi Metin Külünk vasıtası ile Peker’den konuşmasın diye ricacı olması. Telefon Külünk’ün damadına ait. Külünk, kendi telefonu dinlemeye takılmasın diye Damat Eyüp Gül’ün telefonundan konuşuyor!” iddiasında bulundu.
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