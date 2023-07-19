Samanyolu Haber /Dünya / Sedat Peker iade mi edilecek? BAE ile 'suçluların iadesi' anlaşması imzalandı /19 Temmuz 2023 21:13

Sedat Peker iade mi edilecek? BAE ile 'suçluların iadesi' anlaşması imzalandı

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında bugün imzalanan anlaşmanın maddeleri arasında, 'suçluların iadesi' de var. Maddenin bu ülkede yaşayan Sedat Peker'e dair olduğu yorumları yapılıyor.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bugün bir dizi anlaşmaya imza attı.

Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, bugün El Vatan Sarayı'nda iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katıldı. 'BAE ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünde yakın diyalog ve iş birliğinin gelişiminden memnuniyet duyduklarını' vurgulayan Erdoğan, imzalanacak ortak mutabakat metni ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkmış olacağını söyledi.

13 ANLAŞMA İMZALANDI

Konuşmaların ardından Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı.

'SUÇLULARIN İADESİ' ANLAŞMASI

Anlaşmaların arasında bir tanesi özellikle dikkat çekti. İki ülke arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Suçluların İadesine Dair Antlaşma" bu ülkede dijital tecrit altında bulunan Sedat Peker'i ilgilendiriyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'nin Sedat Peker'in iadesini isteyebileceği belirtiliyor.

Sedat Peker hakkında Türkiye'de devam eden davalar bulunuyor. Son olarak bugün, eski İHD Başkanı Akın Birdal'a yönelik suikastın azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin olarak Peker'in de aralarında olduğu 10 kişiye dava açıldı.

ANLAŞMA MADDELERİ

İki devlet arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

* Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşmaya Dair Antlaşma

* Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Antlaşma

* Suçluların İadesine Dair Antlaşma

* Uluslararası Yatırımcılar Konseyi Arasında Mutabakatı

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Abu Dabi Yatırım Ofisi Arasında Mutabakat Zaptı

* Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı Arasında Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Deklarasyon

* Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası

* Enerji ve Tabii Kaynaklara İlişkin Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması

* Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

* Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı

* Türkiye Cumhuriyeti’ni Temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı,

* Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı Arasında Dijital Dönüşüm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı,

* Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı Arasında Ticari Amaçlarla Müşterek Fırlatma Aracı Kabiliyetleri Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı.

ERDOĞAN AL NAHYAN'A TOGG HEDİYE ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker iade mi edilecek? BAE ile 'suçluların iadesi'... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:37:46