Peynire gelen zam isyan ettirdi

Sözcü'de yer alan habere göre şarküterilerde peynir satış fiyatlarına zam yapıldı. Beyaz inek peyniri kilogram satış fiyatı 160 liraya, koyun peyniri 220 liraya yükseldi. Ortalama bir kalıp inek peyniri 90 liradan satışa sunuluyor.



“KİBRİT KUTUSU KADAR PEYNİR İSTEYEN VAR”



Edirneli şarküteri sahibi Erdal Akgün, şunları söyledi:



*Peynir fiyatları her gün yükselişte. Gün geçmiyor ki fiyat değiştirmeyelim. Fiyatlar arttıkça da satışlar düşüyor.



*Özellikle tarım ve hayvancılıkta üreten insanlar çok zor durumdayken bu anlamda bu işin ticaretini yapan insanlarda gitgide potansiyeli düşüyor.



*Tarih boyunca görmediğimiz şeyleri görüyoruz. Bir kalıp peynirin dörtte birini isteyenler var. Onun yarısını isteyenler var. Kibrit kutusu kadar peynir isteyenleri gördükçe de bizlerde bu işin üzüntüsünü yaşıyoruz.



“ÜRETİCİNİN ARKASINDA DEVLETİ GÖREMİYORUZ”



*Bu işler böyle gitmez. Üreticinin arkasında devleti göremiyoruz. Süt fiyatları gerçekten çok düşük. Hiç olmaması gereken bir durumda ama sanayici de sıkıntı yaşamaya başladı. Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz.



*Ben bir an önce devletimizi idare eden insanları aklıselime davet ediyorum. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Oturulsun bu işin hayvancısından mandıracısına kadar bütün sektörler bir araya getirerek bu işe bir an önce çözüm yolu bulunması lazım.



*Koksa koskocaman Türkiye süt ürünlerinde de tamamen dışarıya bağlı bir duruma geliriz diye düşünüyorum.



*İnek peyniri 160 lira, koyun peyniri 180, 200, 220… Keçi de böyle. Kaşarda 320 TL'ye kadar… 580 gramlık peynir 90-100 lira arasında. Dört kişilik aile 580 gramlık peynirin 400 gramı sabah kahvaltısında gider. Çok seven olursa, 580 gramlık peynirin tamamı 4 kişilik ailede tükenir diye düşünüyoruz.”



“İDARE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”



Vatandaş Perihan Baran da şunları söyledi:



“Valla çok pahalı. Her şey pahalı. Peynir de pahalı. Bilmiyorum, zor geçiniyoruz. Alamıyoruz, yiyemiyoruz. İhtiyacımız kadar alabiliyorsak alıyoruz, almazsak onu da alamıyoruz. Peynir tabi ki alıyoruz, 2-3 günde bir kere. Ama bir kilo alıp da kenara koyup da her gün yiyemiyoruz. Ne zaman para elimize geçerse o şekilde alıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz.”