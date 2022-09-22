Sedat Peker için 'Interpol' devreye girdi

Son dönemde yaptığı yolsuzluk ve rüşvet paylaşımlarıyla adeta Türkiye'de gündemi belirleyen isim konumuna gelen Sedat Peker ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.





Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Peker ile ilgili bir açıklamada bulunan avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin savunmasının alınması için bulunan kırmızı bültenin, Interpool tarafından uluslararası yakalamaya dönüştüğünü duyurdu.







Avukat Barkın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:







Dosyada 20'den fazla tutuklu varken sadece savunmasını almaktan ibaret kırmızı bültenin, tüm tutukluların tahliyesi sonrasında Interpool tarafından uluslararası yakalamaya dönüştüğünü göz önüne aldığımda "üst akıl" filan demekten başka aklıma birşey gelmiyor.



