Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den şimdi de Sarıgül paylaşımı: 'Bak kardeşim...' /02 Temmuz 2022 19:09

Sedat Peker'den şimdi de Sarıgül paylaşımı: 'Bak kardeşim...'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker bu kez de Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında bir paylaşımda bulundu.

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Twitter'daki paylaşımlarına, kendisine yakın farklı hesaplardan yeniden başlayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedefinde bu kez de Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül var.

'Deli Çavuş' isimli hesaptan yeni bir paylaşım yapan Peker, "Emir Sarıgül bak kardeşim, bazı telefonla arayanlara 'bunlar doğru değil' diyormuşsun. Şu ana kadar söylediklerini, ortak tanıdığımız olan bir ablamızın hatırına affediyorum" ifadelerini kullandı. Peker, "Bu kelimeyi bir kez daha söylersen, önümüzdeki günlerde isminden en çok bahsedilen kişi olursun" diye yazdı.

DÜN 'DEMİRÖREN' PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
Sedat Peker, "Demirören dosyasını açacağım" açıklamasının ardından dün Demirörenlere yönelik paylaşımlarda bulunmuştu. Peker'e ait olduğu öne sürülen "Deli Çavuş" adlı hesap; Demirörenlerin, Demirören Medya Grubu'nu alırken Ziraat Bankası'ndan aldıkları krediyi ödemedikleri gibi, Anadolu Ajansı'na da 30 milyon TL'lik borçlarını kapatmadıklarını iddia etmişti.

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