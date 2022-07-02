İstanbul’un zam şampiyonu belli oldu

Dün, İstanbul’daki enflasyonun yüzde 94,19 ile son 24 yılın zirvesine ulaştığını duyuran İstanbul Ticaret Odası (İTO), bugün de kentte en çok zamlanan ürünleri açıkladı.





Buna göre, haziranda Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 33,08 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.





242 ÜRÜNDEN SADECE 23’ÜNÜN FİYATI DÜŞTÜ

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 109'nun perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 110 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 27,86 ile çay, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 27,66 ile oturma odası takımı, konut harcamaları grubundan yüzde 24,79 ile doğalgaz metreküp fiyatı, yüzde 20,69 ile sosis, aynı gruptan yüzde 20,27 ile süt oldu.







2022 Haziran ayında domates fiyatı yüzde 37,71 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.





Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde -26,24 ile taze fasulye, yüzde 21,24 ile erik, yüzde 20,84 ile kıvırcık salata, yüzde 16,58 ile kayısı, yüzde 13,53 ile bezelye ve yüzde 12,18 ile salatalık oldu.