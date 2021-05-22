Sedat Peker'e ilk erişim engeli

Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü, İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ile gazeteci Hadi Özışık ile ilgili dile getirdiği iddialar gündemde tartışılmaya devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in internet sitesine erişim mahkeme kararıyla engellendi.







Sedat Peker'e ait olan sedatpeker.com adresine Türkiye'den girmeye çalışanlar "Ankara 8. sulh ceza hakimliğinin 21.05.2021 tarihli ve 2021/5968 değişik iş sayılı kararıyla bu siteye erişim engellenmiştir" uyarısıyla karşılaşıyor.