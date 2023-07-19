Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'e yeni dava: Şikayet eden isim dikkat çekti /19 Temmuz 2023 10:13

Sedat Peker'e yeni dava: Şikayet eden isim dikkat çekti

Sedat Peker, Akın Birdal’e yönelik suikastin azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın işyerine yönelik saldırının yapılmasını sağlamakla suçlanıyor

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Geçen yıl Mayıs ayında eski İHD Başkanı Akın Birdal’e yönelik suikastın azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın İstanbul Maltepe’deki işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırını ardından Gülaltay’ın avukatı savcılığa bir dilekçe verdi. Dilekçede yer alan iddiaya göre, 05 Mayıs 2022 tarihinde, yani saldırıdan hemen önce Gülaltay’ın ofisine tanıdığı bir kişi geldi. Bu şahıs Gülaltay’a yönelik bir saldırı yapılacağını, suikast talimatını ise  Sedat Peker’in verdiğini iddia etti. Ali Metin Polat isimli kişinin ise suikast girişimini organize ettiği bilgisini aktardı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, 26 Mayıs günü gece saat 03.20 sıralarında ise Semih Tufan Gülaltay’ın ofisine gelen Furkan Taş isimli kişi silahıyla ofisin önünde park halinde duran araca ateş etti. İşyerinin içinde bulunan Gülatay’ın şoförü Önder Erkut saldırıya karşılık verdi. Taş vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Taş’ın ölümüne ilişkin İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

‘Peker’in adamlarıyla irtibatlı’
Anılan saldırıya ilişkin soruşturma ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker’in de aralarında yer aldığı 10 isim hakkında dava açtı. İddianamede saldırıyı gerçekleştiren Furkan Taş’ın, Peker’in adamlarıyla irtibatlı olduğu söylendi.

‘Eylem teşebbüs aşamasında kaldı’
İddianamede "Peker’in suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgütsel kapsamda Gülaltay’ı öldürmeye yönelik örgüt üyelerine talimat verdiği" belirtildi. Ayrıca eylemin "teşebbüs aşamasında kaldığı" da kaydedildi. Peker’in “suç örgütü kurma ve yönetme” ile “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapsi istendi.

İki dava birleştirildi
Hazırlanan yeni iddianame Peker’in yargılamasının yapıldığı Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana dava dosyasıyla birleştirildi.

Şikâyetçinin sicili de ‘kabarık’
Şimdilerde, Sedat Peker’in de sanığı olduğu dosyada şikâyetçi konumda olan Semih Tufan Gülaltay (55) adını ilk olarak, eski milletvekili de olan İHD eski Başkanı Akın Birdal’a yönelik 12 Mayıs 1998’de düzenlenen suikast ile duyurdu. Gülaltay, Birdal suikastinden 20 gün sonra yakalandı.

Türk İntikam Tugayı’nı (TİT) kuran isimler arasında olmakla da suçlanan Gülaltay, Birdal suikasti nedeniyle 19 yıl hapis cezası aldı. Ancak şartlı salıvermeden yararlanan Gülaltay 4,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Bir dönem "Ulusal Birlik Partisi" adı ile siyasi parti de kuran Gülaltay Ocak 2008’de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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