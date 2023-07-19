Samanyolu Haber /Gündem / Kadri Gürsel’den Yapı Kredi Bankası'na: Canınız cehenneme /19 Temmuz 2023 09:11

Kadri Gürsel’den Yapı Kredi Bankası'na: Canınız cehenneme

Gazeteci Kadri Gürsel, oğlunun okul taksitini ödemek için Koç Grubu’na ait Yapı Kredi Bankası’na kredili mevduat hesabı açtırmak için müracaat ettiğini ancak beraat etmesine rağmen ‘hakkında açılmış bir dava olduğu’ gerekçesiyle talebinin karşılanmadığını belirtti. Yapı Kredi Bankası’na tepki gösteren Kadri Gürsel, ‘‘canınız cehenneme! Memlekette banka mı yok.’’ dedi.

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Koç Grubu’na ait Yapı Kredi Bankası’nın kendisine ‘sakıncalı kişi’ muamelesi yapıldığını söyleyen gazeteci Kadri Gürsel, beraat etmesine rağmen fişlendiğini belirtti.

Kadri Gürsel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

‘‘Oğlumun okulu, taksit ödemeleri için @YapiKredi Bankası ile anlaşmış; bu amaçla istenen türden bir kredili mevduat hesabı açtırmak için dün bankaya müracaat ettim ama talebim “hakkımda açılmış bir dava olduğu” gerekçesiyle karşılanmadı. O dava, 2017’de 11 ay tutuklu kalarak yargılandığım ve 2019’da hakkımda beraatle sonuçlanan Cumhuriyet gazetesi davası. Delilsiz, hukuksuz bir kumpas dava… Üstelik üzerinden dört yıl geçmiş, bu arada çalıştığım bankalarla hiçbir zaman hiçbir sorun yaşamamışım ama beni bu siyasi dava nedeniyle fişlediğini anladığım Koç’ların #YapıKrediBankası bana hâlâ sakıncalı kişi muamelesi yapıyor.

“MEMLEKETTE BANKA MI YOK?”

İşgüzarlık mı, korkaklık mı, adice bir işbirliği mi, akıldan yoksun bir bürokrasi mi, hangisi? Şaşkınlık içindeyim. Başka ne diyebilirim, bilmiyorum. Kısa yoldan, canınız cehenneme! Memlekette banka mı yok?’’
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