Samanyolu Haber /Gündem / Mağdurların zararı belli oldu /19 Temmuz 2023 10:15

Mağdurların zararı belli oldu

KRİPTO para borsası Thodex’le ilgili davada sona gelindi. Mütalaasını açıklayan savcı, 2 bin 27 mağdurun toplam zararının 257 milyon 862 bin TL olduğunu belirterek Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Thodex’in bir suç örgütü olduğunu da belirtti.

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Faruk Fatih Özer ardında binlerce mağdur bırakarak kaçtığı Arnavutluk’ta yakalanmış ve 20 Nisan 2023’te Türkiye’ye iade edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Faruk Fatih Özer, ağabeyi ve kız kardeşinin de arasında olduğu 7’si tutuklu 21 kişiye örgüt kurma, dolandırıcılık, mal varlığını aklama suçlarından dava açtı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada dava karar aşamasına geldi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı 22 sayfalık mütalaasını açıkladı. Mütalaasında sanıkların dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini belirten savcı, Thodex’in suç örgütü olduğunun açıkça anlaşıldığını söyledi ve tespitlere göre 2 bin 27 mağdurun toplam zararının 257 milyon 862 bin 432 TL olduğunu açıkladı.

40 BİN 462 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ

Mütalaada tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

‘VİCDANIM RAHAT’

Özer savunmasında tahliyesini talep ederken, kız kardeşi Serap Özer “Sayın savcım, siz bu cezayı söylerken içimde en ufak titreme olmadı. Allah biliyor içimi. Benim içim ve vicdanım rahat bir şekilde cezaevine gideceğim” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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