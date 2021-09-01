Samanyolu Haber /Gündem / 'Sedat Peker'i susturdular' /01 Eylül 2021 14:25

'Sedat Peker'i susturdular'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarında organize şuç örgütü lideri olduğu iddiasıyla arana e yurtdışında bulunan Sedat Peker'e de değindi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

'Sedat Peker işin içinde olduğu için anlattıkları doğru'
Söylemediği laf kalmadı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Onların da bize söylemediği laf gelmedi. Bizim mallarımızı boykot ettiler, boykot çağrısını bütün Arap dünyasına yaymaya çalıştılar. Sedat Peker oraya gitti, açıklamalar yapıyordu. Yaptığı açıklamalar doğru. İşin içinde olduğu için biliyor, isim, yer, zaman veriyor. Kendisi de o işin içinde, anlatıyor.

Orayla temasa geçtiler şimdi. Mısırla da kavga ettiler. Ben tüm Arap dünyasıyla edilen kavgaya karşıyım. Ben herkesle barış içinde yaşamak isterim. Herkesle kavga etti. Mısırla kavga etti, şimdi barışmak için 50 tane adamı araya koyuyor. Bunlar Erdoğan'ın ayıbı. Ben devletim adına üzülüyorum. Türkiye neden bu hale geldi? Mal varlığının hesabını veremeyen bir adamın burnunu böyle sürterler.

Bu görüşmelerin sebebini bilmiyorum ama Sedat Peker'i susturdular. Girmek de istemiyorum o cepheye. İktidar kanadının büyük bir rahatsızlığı var. Türkiye'de gündem oluyor, bilmem kaç milyon kişi açıklamalarını dinliyor. Devletin içinde çürümüşlüğün boyutunu görüyorsunuz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Sedat Peker'i susturdular' Sonraki Haber >>

Apple App Store

Apple App Store

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:04:48