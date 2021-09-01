CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarında organize şuç örgütü lideri olduğu iddiasıyla arana e yurtdışında bulunan Sedat Peker'e de değindi.





Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:





'Sedat Peker işin içinde olduğu için anlattıkları doğru'

Söylemediği laf kalmadı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Onların da bize söylemediği laf gelmedi. Bizim mallarımızı boykot ettiler, boykot çağrısını bütün Arap dünyasına yaymaya çalıştılar. Sedat Peker oraya gitti, açıklamalar yapıyordu. Yaptığı açıklamalar doğru. İşin içinde olduğu için biliyor, isim, yer, zaman veriyor. Kendisi de o işin içinde, anlatıyor.





Orayla temasa geçtiler şimdi. Mısırla da kavga ettiler. Ben tüm Arap dünyasıyla edilen kavgaya karşıyım. Ben herkesle barış içinde yaşamak isterim. Herkesle kavga etti. Mısırla kavga etti, şimdi barışmak için 50 tane adamı araya koyuyor. Bunlar Erdoğan'ın ayıbı. Ben devletim adına üzülüyorum. Türkiye neden bu hale geldi? Mal varlığının hesabını veremeyen bir adamın burnunu böyle sürterler.





Bu görüşmelerin sebebini bilmiyorum ama Sedat Peker'i susturdular. Girmek de istemiyorum o cepheye. İktidar kanadının büyük bir rahatsızlığı var. Türkiye'de gündem oluyor, bilmem kaç milyon kişi açıklamalarını dinliyor. Devletin içinde çürümüşlüğün boyutunu görüyorsunuz.