Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in Türkiye'deki çetesine operasyon: 63 gözaltı kararı /09 Nisan 2021 08:35

Sedat Peker'in Türkiye'deki çetesine operasyon: 63 gözaltı kararı

İstanbul merkezli operasyonda, kent genelinde faaliyet gösterdiği ve birçok suça karıştığı iddiasıyla Sedat Peker ve 62 adamına yönelik çalışma başlatıldı.

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Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı iddia edilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi.

Sedat Peker'in daha önce yurt dışına çıktığı biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde, Kuzey Makedonya'da yurt dışındaki suçlulara pasaport temin etmek suçundan tutuklanan polis memurlarının, Sedat Peker'e de 'Djadin Ademovski' adına sahte evrak düzenlediği ortaya çıkmıştı.

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